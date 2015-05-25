Metal işçilerinin üretimi durdurma eylemi Eskişehir'e de sıçradı
Ford Otosan firmasının Eskişehir'in İnönü ilçesindeki fabrikasında çalışan işçiler, iş bırakma eylemi başlattı
25 Mayıs 2015 19:59
Bursa'daki üretimi durdurma eylemleri diğer illere de sıçradı. Ford Otosan firmasının Eskişehir'in İnönü ilçesindeki fabrikasında çalışan işçiler, iş bırakma eylemi başlattı.
Kamyon ve çekici üretim tesislerinde çalışan işçiler, sabah işbaşı yaptıktan yaklaşık 3 saat sonra fabrika bahçesinde toplandı. Burada bir süre slogan atan yaklaşık 500 kişilik grubun eylemi nedeniyle fabrikanın tüm bölümlerinde üretim durdu.