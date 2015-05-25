Metal işçilerinin üretimi durdurma eylemi Eskişehir'e de sıçradı

Bursa'daki üretimi durdurma eylemleri diğer illere de sıçradı. Ford Otosan firmasının Eskişehir'in İnönü ilçesindeki fabrikasında çalışan işçiler, iş bırakma eylemi başlattı.

Kamyon ve çekici üretim tesislerinde çalışan işçiler, sabah işbaşı yaptıktan yaklaşık 3 saat sonra fabrika bahçesinde toplandı. Burada bir süre slogan atan yaklaşık 500 kişilik grubun eylemi nedeniyle fabrikanın tüm bölümlerinde üretim durdu.

İşçilerin fabrika bahçesindeki bekleyişi sürüyor.