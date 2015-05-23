TOFAŞ ve Mako'da zafer işçilerin!

TOFAŞ ve Mako fabrikası içinde ve kapısında ücret artışı için ek sözleşme imzalanması isteğiyle direnişe geçen işçiler, işverenle gerçekleştirdikleri görüşmelerde taleplerini kabul ettirdi. İşçiler, pazartesi günü üretime başlama kararı aldı.

İMC’de yer alan habere göre, TOFAŞ’ta şirketin CEO’su Cengiz Eroldu’yla işçiler arasında başlayan görüşmeler gece boyunca devam etti. Toplantı sonunda işçilerin talepleri kabul edildi. Fabrika önünde işçiler adına açıklama yapan işçi sözcülerinden Mehmet Altın, görüşmeyi tamamladıklarını söyledi.

Altın, varılan anlaşmaya göre, herkese seyyanen bin lira ve maaşlarda iyileştirme olarak da ramazan ayına kadar bir açıklama yapılacağını belirtti. Altın kabul edilen talepleri şöyle sıraladı:

- Eylemlere katılan hiç bir işçinin işine son verilmeyecek

- Türk Metal sendikası fabrikada yetkili olamayacağı ve sendika gitmese dahi işçilerin kendi seçtiği temsilcilerle temsil edilmesi,

- İşçilere bin liralık zam yapılması ve yılda iki sefer prim ödenmesi.

Toplantıdan çıkan kararları değerlendiren işçiler pazartesi günü üretime başlama kararı aldı.

Mako’da da anlaşma sağlandı

Türk Metal’in Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile imzaladığı üç yıllık sözleşmenin yenilenerek daha iyi bir sözleşme imzalanması talebiyle 5 gündür üretime ara veren Türkiye’nin en büyük otomotiv yan sanayi şirketlerinden Mako’da da işçilerle yönetim arasında anlaşma sağlandı.

Gece geç saatlerde işçi temsilcileri ile görüşen fabrika yöneticileri, işçilerin talepleri olan; işten atılmama garantisi, toplu sözleşme sürecinde haklarını savunmadığını düşündükleri Türk Metal Sen’in temsilcilik tabelasının sökülmesi ve temsilcilik odasında işçilerin şu an sözcülüğünü yapan temsilcilerin oturması konusunda imzalı teminat mektubu vermesinin ardından yaklaşık 300 işçi eylemini sonlandırdı. İşçiler pazartesi günü üretime başlama kararı aldı.

Eylemlerin çıkış noktası olan Renault’ta ise bekleyiş sürüyor. Taleplerinde kararlı olduklarının altını çizen işçiler fabrikada bekliyor.

Ford Otosan’da ise Ali Koç’un fabrikaya gelerek doğrudan devreye girdiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Bursa’da 5 bin 600 işçinin çalıştığı otomobil fabrikası Renault’da işçiler 14 Mayıs’ta ücret zammı için üretimi durdurdu. Ardından TOFAŞ ve yan sanayi ürünleri üreten Coşkunöz, MAKO ve Ototrim üretimi durdurdu. Şu anda yaklaşık 14 bin işçi iş bırakmış durumda.

İşçilerin toplu iş sözleşmesinin (TİS) Bosch fabrikasında imzalanan TİS ile aynı ücret zammını kapsayacak şekilde değiştirilmesini istiyor. Söz konusu TİS, Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında Aralık 2014’te imzalanmıştı ve 2014-2017 yıllarını kapsıyor.

İşçiler saat başına 3 lira zam talep ediyor. İşçiler ücret zammı dışında Türk Metal Sendikası’ndan da şikayetçi. Birçok işçi sendikadan istifa etti.

Kocaeli’ndeki Ford Otosan da Bursa direnişi nedeniyle parça ikmalinde kesinti oluştuğunu bu yüzden üretime ara verildiğini açıkladı.

TOFAŞ, Mako ve Coşkunöz’de işçi temsilcileriyle görüşen patron talepleri kabul etti.