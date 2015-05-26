Eskişehir'de Ford Otosan işçileri Türk Metal'den istifa etti

Eskişehir'in İnönü ilçesindeki Ford Otosan fabrikasında iş bırakma eylemi başlatan işçilerin sözcüsü İsmail Demirbaş, üye oldukları sendikadan istifa ettiklerini açıkladı. Demirtaş, "An itibarıyla bin 32 kişi Türk Metal Sendikası'ndan istifa etti. Sendikanın fabrikada hiçbir yetkisi kalmadı" dedi

Demirbaş, fabrika önünde bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, Bilecik'in Bozüyük ve İnönü ilçelerinde bulunan PTT şubelerine giderek, üye oldukları sendikadan istifa etmek için "e-devlet" şifresi aldıklarını söyledi. Yaklaşık bin 500 kişinin fabrika alanında beklediğini ifade eden Demirbaş, şunları söyledi:

"Barışçıl bir eylem yapıyoruz. Bunun bu şekilde devam etmesini istiyoruz. İşçi aileleri de destek vermek amacıyla fabrikaya geldi. İdare, 'bize hep dışarı çıkın, benim arazimi kullanıyorsunuz' diyor. Ancak bize bir yer göstermiyor. Burada bin 500 kişi var ve bu insanlar evlerine gitmek istemiyor. Burada gayet barışçıl bir şekilde haklarını dile getirmek istiyorlar. Taleplerini dile getirmek istiyorlar. Dileklerimizi, taleplerimizi fabrika yönetimine iletmek istiyoruz. Ama bizimle muhatap olmuyorlar. An itibarıyla bin 32 kişi Türk Metal Sendikası'ndan istifa etti. Sendikanın fabrikada hiçbir yetkisi kalmadı."

Öte yandan dün sabah saatlerinden itibaren fabrikada bulunan işçiler dışarı çıkamadıkları için yakınları ile tel örgünün arkasından görüşüyor. İşçilerin bazı ihtiyaçları yakınları tarafından karşılanıyor.

Fabrikanın İnsan Kaynakları Müdürü Onur Şengül ise işçilere hitaben yaptığı konuşmada, fabrika dışında bir yer tahsis edildiğini bildirdi.