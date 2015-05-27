Reno'da 12 gün süren iş bırakma eylemi sona erdi

Bursa'da otomotiv işçilerinin bağlı oldukları Türk Metal Sendikası'nı farklı sözleşme imzalamakla suçlayıp çalıştıkları fabrikada iş bırakma ve işyerinden ayrılmama eylemi başlatan Oyak Renault'ta eylem bu sabah sonra erdi. Toplam 1300 işçinin çalışması gereken bu sabahki vardiyaya 1284 işçi gelerek işbaşı yaptı.

Bursa'da Oyak Renault Fabrikası'nda 15 Mayıs günü başlayan iş bırakma ve işyerinden ayrılmama eylemi bu sabah işçiler ile işveren temsilcisi arasında anlaşmanın sağlanması ile sona erdi.

Devam eden görüşmeler kapsamında taraflar arasında beklenen anlaşma sağlandı. Dün gece çalışanlara 'iç iletişim notu' başlığı ile yazı gönderen yönetim çalışanlara yaşananlardan dolayı hiç bir çalışanın sözleşmesinin fesih edilmeyeceğini, savcılığa yapılan şikayetten vazgeçileceği bildirildi.

Bir hafta içerisinde tüm çalışanlara net 1000 lira avans ödemesi yapılacağını yıl sonunda 600 lira prim ödeneceği ayrıca banka maaş ödemelerinden ise kendilerine promosyon olarak 480 lira hesaplarına yatırılacağı duyuruldu.

Ayrıca yapılan görüşmelerde işçilerin ücretlerinde önümüzdeki günlerde iyileştirme yapılacağı ve bunların kendilerine bildirileceği konusunda anlaşıldı. Taraflar arasında kriz yaratan görüşmelerin 'tutanağa geçirilmesi' talebi ise fabrika yönetimin bunu 'iç karar' olarak duyurması ile aşıldı.

Yaklaşık 5 bin 400 kişinin günde 1400 otomobil ürettiği Oyak Renault'ta eylem sona ererken bazı kişiler ise direnişlerini sürdürüyor.

Bu arada Bursa'da 15 Mayıs günü Oyak Renault'ta başlayan eyleme daha sonra Tofaş Otomobil Fabrikası ile yan sanayinin güçlü isimlerinden Coşkunöz, Mako ve Ototrim de katılmıştı. Tofaş, Coşkunöz, Mako ve Otortrim'de işbaşı yapılırken Oyak Renault'ta ise eylemler devam ediyordu.

Dün sonuç çıkmamıştı

İşçilerin dünkü görüşmelerinden sonuç çıkmamıştı.

İşçilerin sözcülerinden Birol Serbest, dün yaptığı açıklamada, Bosch çalışanlarına verilen imkanların kendileri için de sağlanmasını istediklerini söyledi.

Şirket yönetiminin buna yanaşmadığını ileri süren Serbest, şunları kaydetmişti:

"Her türlü teklife açığız. Her türlü yolu denememize rağmen hiçbir şekilde olumlu bir yaklaşım sergilenmedi. Gece 6 saat süren görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca toplantı bugüne ertelendi. İşe ve ekmeğe ihtiyacı olan insanlarız. Maaş artırımıyla ilgili taleplerimize hiç yanaşmıyorlar. Bankanın verdiği, hakkımız olan ve sadece beyaz yakalıların aldığı promosyon paralarını kendileri veriyormuş gibi teklif ettiler, biz de kabul etmedik. Bugün yine fabrika temsilcileri ile sözcülerimiz ve avukatlarımız toplantı yapacak. Oradan çıkacak sonucu kamuoyuyla paylaşacağız. Bir de bugün bir bayan arkadaşımızı temsilcilerimiz arasına kattık. İnşallah olumlu sonuç çıkar."