Irak Başbakanı İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile ErbilUluslararası Havalimanı'nda bir araya geldi.



İbadi, 17 Ekim'de Irak ordusu ve Peşmerge güçleri tarafından başatılan "Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonu"nu yerinde takip etmek için kısa bir süre önce IŞİD'den geri alınan Musul'un Bertilla kasabasını ziyaret etti.



İbadi ve beraberindeki heyet daha sonra sürpriz bir şekilde Erbil Uluslararası Havalimanı'na gelerek Barzani ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ve IKBY Başkanlığı Divan Başkanı Fuat Hüseyin de katıldı.



'Yıkılan evler yeniden inşa edilecek'



Sputnik'te yer alan habere göre, havalimanında Barzani ve İbadi arasındaki görüşmenin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Hüseyin, şunları ifade etti: "Barzani ve İbadi, görüşmelerinde Musul'u kurtarma operasyonun gidişatı, IŞİD'e karşı elde edilen zaferler ve Musul'un IŞİD sonrası durumunu ele aldı. Aynı zamanda yoğun çatışmalar ve terör saldırılarından dolayı evlerini terk eden sığınmacıların bölgelerine dönmeleri konusu masaya yatırıldı. Toplantıda söz konusu sığınmacıların geri dönmesi için yıkılan evlerin tekrar inşa edilmesi üzerinde duruldu. Görüşmenin esas maddeleri bunlardı."



'Peşmerge Musul kent merkezine girmeyecek'





Musul'un ne zaman geri alınacağına ilişkin İbadi'nin toplantı sırasındaki görüşlerine de değinen Hüseyin, "Başbakan İbadi, Musul'un çevre bölgelerinde kısa süre içerisinde elde edilen zaferlerin aynı şekilde kent merkezinde de kazanılacağını söyledi" dedi.



Peşmerge güçlerinin, Irak ordusuna destek amaçlı kent merkezine girip girmeyeceği konusunda Hüseyin, "Askeri plana göre Peşmerge güçleri Musul kent merkezine girmeyecek" diye konuştu.



Erbil ve Bağdat arasında petrol satışı ve bütçe kesintisinden dolayı meydana gelen krizlerden dolayı ikili ilişkiler çok kötü bir seviyeye girmişti ancak Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonunun başlamasından önce Barzani'nin 29 Eylül'de Bağdat'ı ziyaret etmesiyle buzlar erimeye başladı.



Barzani'nin Bağdat ziyaretinden hemen sonra Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin Musul operasyonunda ortak hareket edecekleri açıklanmıştı.