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Dünya

Barzani: Peşmerge, dünyayı en barbar terör örgütünden kurtardı

Mesut ve Neçirvan Barzani Musul operasyonunun başlamasının ardından Hazır Cephesi'ni ziyaret etti

17 Ekim 2016 18:22

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, "Peşmerge DAİŞ (IŞİD) mitini yıktı. Peşmerge güçleri dünyayı en barbar terör örgütünden kurtardı” dedi.

IKBY Başkanı Mesud Barzani, Başbakan Neçirvan Barzani ve Güvenlik Ajansı Danışmanı Mesrur Barzani Musul operasyonunun başlamasının ardından Hazır Cephesi'ni ziyaret etti.

Rudâw'ın haberine göre, IKBY Başbakanı Barzani "Musul operasyonunun başlamasıyla, bugün tarihi bir gün. Peşmerge güçleri Kobani ve Şengal'de DAİŞ mitini yıktı" dedi. Açıklamalarına "Peşmerge güçleri dünyayı en barbar terör örgütünden kurtardı" diye devam eden Neçirvan Barzani, 'uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesinin zamanının geldiğini' de kaydetti.

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