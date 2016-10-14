Irak Başbakanı İbadi'ye Kerkük'te havanlı saldırı!

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Kerkük'ü ziyaret etti. İbadi, beraberindeki heyetle Mekteb Halid bölgesinden ayrıldıktan 10 dakika sonra ziratet ettiği alan 3 havan topu isabet aldı. Saldırıda can ve mal kaybı olmadı.

Irak devlet televizyonun verdiği bilgiye göre, İbadi, Kerkük kentini ziyaret ederek, oradaki peşmerge güçleri ve Şii milis gücü "Haşdi Şabi" liderleriyle bir araya geldi.



Başbakan İbadi burada yaptığı ve başbakanlık ofisinin yayınladığı konuşmasında, Irak'taki tüm kesimlerin birlik ve beraberliğine işaret etti, ülke olarak çok hassas bir süreçten geçtiklerini belirtti.



Kerkük'e bağlı Havice, Riyad ve Reşad ilçelerini IŞİD'den yakında geri alacaklarını kaydeden İbadi, söz konusu süreçte rol oynayacak yerel polis güçlerinin önemine vurgu yaptı.



İbadi'nin Kerkük Valiliğini ziyaretinden sonra IŞİD'den alınan Türkmen köyü Beşir'e geçtiği belirtildi.