Neçirvan Barzani: Musul'dan sonra bağımsızlığı konuşacağız

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, IŞİD'in Musul'dan çıkarılmasının ardından Bağdat hükümetiyle Kürt bölgesinin bağımsızlığını görüşeceklerini söyledi.

Almanya'nın 2,5 milyon tirajlı Bild gazetesine konuşan Barzani, bağımsızlık için, "Zamanı çoktan geldi. Ama şu an IŞİD'le savaşa odaklanmış durumdayız" dedi.

Fransız haber ajansı AFP'nin Bild'den aktardığına göre Kürt Başbakan, "Musul özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz Bağdat'taki ortaklarımızla buluşup, bağımsızlığımız hakkında konuşacağız" diye konuştu.

ABD müdahalesinin başladığı 2003 yılının 'demokratik Irak için gerçek bir başlangıç olacağı'nı düşündüklerini ama bunun başarısız olduğunu belirten Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Arap değiliz. Biz Kürt milletiyiz. Bir noktada Kürdistan'ın bağımsızlığı için referandum olacaktır. Biz de kararı halkımıza bırakacağız" dedi.

Şubat ayında Bölgesel Yönetimin Başkanı Mesut Barzani de Kürdistan'ın bağımsızlığı için referandum yapılması çağrısını yapmış, "Bağımsız bir Kürdistan için izin isteyecek değiliz" demişti.

Kürt peşmergeler, Bağdat yönetimine bağlı güçlerle Musul'da IŞİD'e karşı mücadeleye katılıyor.

Barzani, Musul'un IŞİD'den alınmasının 3 ayı bulabileceği tahmininde bulunurken, "Dış bölgeleri aldık ama IŞİD'in kent merkezinde ne kadar güçlü bir direniş göstereceği meçhul" yorumunu yaptı.

IŞİD'in 'yüzlerce intihar bombacısı olduğunu' söyleyen Barzani, "Bu patlyacıları imal etmek için büyük fabrikaları olması lazım. Şu ana kadar operasyona karşı en büyük tehdit bunlar" ifadelerini kullandı.