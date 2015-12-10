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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlık Divanı Başkanı: İbadi, Barzani'den Ankara ile olan sorunu halletmesini istedi

Tükriye'nin Musul'daki askeri varlığını artırması iki ülke arasında gerilime neden olmuştu

10 Aralık 2015 20:32

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin, "Irak Merkezi Hükümeti Başbakanı İbadi'nin, Irak Bölgesel Kürt Yönerimi lideri Barzani'den Ankara ile olan sorunu halletmesini istediğini" söyledi. Fuan Hüseyin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

 Ankara-Bağdat arasındaki sorun diyolog yoluyla çözülür. 

Ankara - Bağdat arasındaki gerilimi görüşmelerde ele aldık. Bence sorun dialogla çözülecek. Çözümün Türkiye'nin asker çekmesiyle hallolacağını düşünmüyorum.
 
Görüşmelerde Musul'un nasıl kurtarılacağını konuştuk. IŞİD ile mücadelede yeni adımlar atılacak.

Ayrıntılar geliyor...

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