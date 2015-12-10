Barzani, HDP heyetiyle görüştü

IKBY Başkanı Mesut Barzani, Figen Yüksekdağ başkanlığındaki HDP heyeti ile bir araya geldi. Barzani, bu akşam da HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüşecek.

Çarşamba günü Ankara'ya gelen Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Barzani bugün ise Halkların Demokratik Partisi heyetiyle görüştü. Eş Başkan Figen Yüksekdağ başkanlığındaki heyette Leyla Zana, Ahmet Türk, Osman Baydemir ve Dengir Mir Mehmet Fırat ile partinin dış ilişkiler sorumlusu Nazmi Gür yer aldı.

Barzani'nin gündeminde HÜDA PAR ile buluşma da var. Barzani bu akşam Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya gelecek.

Gündem çözüm süreci, IŞİD, Öcalan

Al Jazeera'den Gonca Şenay'a bilgi veren kaynaklar görüşmenin gündeminde iki taraf arasında zaman zaman yaşanan gerilimin yanısıra, IŞİD başlıklarının yanısıra Abdullah Öcalan'ın durumu ve buzdolabına kaldırılan çözüm sürecinin de gündeme geleceğini söyledi.

Barzani ile HDP arasındaki son temas Ağustos ayında HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir ve beraberindeki milletvekilleri arasında kurulmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki operasyonlarında sivillerin zarar gördüğü iddialarını incelemek için bölgeye giden Baydemir ile Barzani arasındaki görüşmede, IKBY Başkanı sürecin tekrar başlaması için elinden geleni yapacağını ifade etmişti. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani son dönemde Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerde HDP heyetleri ile görüşmemişti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin 2013 yılında çözüm sürecinin başlamasında ve sürdürülmesinde etkili aktörlerden biri olduğu biliniyor. Barzani'nin 2013 yılında o dönem Başbakanlık koltuğunda oturan Başbakan Erdoğan ile yaptığı Diyarbakır ziyareti süreç açısından önemli olarak nitelenmişti. HDP milletvekilleri Leyla Zana ve Sırrı Süreyya Önder aracılığıyla Barzani ile Öcalan arasında karşılıklı mektuplar üzerinden bir temas trafiği de kurulmuştu.