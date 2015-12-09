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Politika

Barzani Türkiye'de, ilk ziyareti MİT'e oldu

Görüşmede Türkiye'nin Irak ve IKBY ile ilişkileri, IŞİD'le mücadele ve bölgesel gelişmelerin ele alınacak

09 Aralık 2015 11:14

Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani Türkiye'ye geldi. 2 gün boyunca çeşitli temaslarda bulunacak olan Barzani'nin ilk ziyareti de Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) oldu. 

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, öğle saatlerinde Ankara’ya geldi. Barzani’nin ilk durağı MİT oldu. Programında olmamasına rağmen MİT’e gelen Barzani’nin MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüşmesi bekleniyor.

Mesud Barzani, saat 17.45'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile saat 20.00’de ise Başbakan Ahmet Davutoğlu ile biraraya gelecek.

Görüşmelerin ana gündem maddesinin Başika kampı olacağı öğrenildi. Görüşmelerde, IŞİD’le mücadele ve bölgesel gelişmeler de ele alınacak.

 

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