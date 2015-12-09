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Politika

Barzani, Erdoğan'la görüştü

IKBY Başkanı, Türkiye'deki ilk ziyaretini MİT'e gerçekleştirmişti

09 Aralık 2015 23:02

Çeşitli temaslarda bulunmak için 2 günlüğüne Türkiye'ye gele Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre 1 saat 10 dakika süren kabulde, terörle mücadelenin ve bu konudaki işbirliğinin bölgenin istikrarı açısından da önemli olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, IŞİD ve PKK da dahil olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele hususunda Türkiye’nin kararlılığına değinerek, IŞİD'le mücadele konusunda Uluslararası Koalisyona sağlanan katkılar üzerinde de durduğu öğrenildi. Tarafların, Türkmenler, Kürtler ve Arapların bölgede uyum ve barış içinde yaşamalarını teşvik için özen gösterilmesinin yanı sıra, Irak’ın huzuru açısından mezhep çatışmasını körükleyici tutumlardan kaçınılması gerektiğine dikkati çektikleri kaydedildi.

 

İlk görüşme MİT'le

 

Bugün öğle saatlerinde Türkiye'ye gelen Barzani, ilk ziyaretini Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) gerçekleştirdi. Programında olmamasına rağmen MİT’e gelen Barzani, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüştü. Mesud Barzani saat 20.00’de de Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek.

Görüşmelerin ana gündem maddesinin Başika kampı olacağı öğrenildi. Görüşmelerde, IŞİD’le mücadele ve bölgesel gelişmeler de ele alınacak.

 

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