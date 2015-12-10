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Barzani: Türkiye ile IŞİD’le mücadele konusunda anlaştık, Türkiye de bizim dostumuz, İran da...

Barzani Öcalan’la görüştüğü yönündeki iddiaları da yalanladı

10 Aralık 2015 18:52

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Türkiye ile IŞİD’le mücadeleyi her yönüyle, ayrıntılı olarak ele aldıklarını belirterek “İşbirliği konusunda anlaştık” dedi. Barzani, Erbil’in hangi tarafa yakın olduğu konusundaki soruya ise, “Türkiye de bizim dostumuz İran da. Bölgemizin hesaplaşma alanı olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz” cevabını verdi.

Rudaw’ın haberine göre, iki gündür Ankara’da bulunan Başkan Barzani, bugün, Türkiye Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’la görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Barzani, temaslarının yapıcı ve olumlu geçtiğini belirterek, sonuçlarının zamanla görülebileceğini ifade etti.

Görüşmelerde çözüm sürecinin de gündeme geldiğini belirten Mesud Barzani, “Araya bazı engeller girmişti. Bunların neler olduğunu burada söylemek istemiyorum. Ancak sürecin devam ettirilmesi için ne kadar imkan olduğunu konuştuk” dedi.

Barzani, “Abdullah Öcalan’la görüştüğünüz yolunda spekülasyonlar var… Bu doğru mu?” sorusuna da, kesin bir dille “hayır!” yanıtını verdi.

 

“Bölgemizin bir hesaplaşma alanı olarak kullanılmasına izin vermeyiz”

 

“Esenboğa Havalimanı’ndaki VIP salonunda ve Çankaya Köşkü’nde Kürdistan bayrağını görünce neler hissettiniz?” sorusu üzerine de Barzani, “Her Kürt bireyi neler hissettiyse, ben de onu hissettim” dedi.

 Son zamanlardaki uluslararası kamplaşmada, Erbil’in Tahran’a mı yoksa Ankara’ya mı yakın duracağına ilişkin soru üzerine de Barzani, şunları söyledi:

 “Biz taraf değiliz. İran da bizim dostumuz, Türkiye de… Ancak, bölgemizin bir hesaplaşma alanı olarak kullanılmasına izin vermeyiz.”

 

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