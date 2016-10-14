Eski Başbakan Davutoğlu: İbadi'ye sesleniyorum, Türkiye'yi tehdit etmeye asla yeltenmeyin

AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin Başika Kampı ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "İbadi'ye sesleniyorum, şimdi birilerinin tahrikiyle Türkiye'yi Irak'a düşman etmek isteyen birtakım güçlerin telkiniyle Türkiye'yi tehdit etmeye asla yeltenmeyin" dedi.

Davutoğlu, Konya Kılıçarslan Meydanı'ndaki toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Konya'nın küçük hesapların değil büyük davaların şehri olduğunu söyledi.

Davutoğlu, ‘içerideki terör örgütlerinin, dışarıdaki Türkiye düşmanlarının, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin zaafa düştüğünü zannederek hesap yapmaması gerektiğini' aktaran şöyle devam etti:

"Bilinsin ki Irak ve Suriye'deki kardeşlerimizin de kaderi Konyalıların kaderiyle aynıdır. Bu fırsattan istifade Selçuklu'nun başşehrinden Irak Başbakanı İbadi'ye bir kez daha seslenmek istiyorum. Bilinsin ki Türkiye ve Irak her zaman dost ve kardeş olmuştur. Siz Aralık 2014'te misafirimiz olarak Türkiye'ye geldiğinizde, birlikte Irak ve Türkiye'de terör örgütüne karşı omuz omuza mücadele etme kararı almıştık ve bunu dünyaya Ankara'dan ilan etmiştik. Daha sonra da Milli Güvenlik Kurulu'nda ve güvenlik zirvelerinde Cumhurbaşkanı'mızla aldığımız kararlarla, Irak ve Türkiye savunma bakanları bu anlaşmanın bir gereği olarak Başika konusunda da bir mutabakata varmışlardı. İbadi'ye sesleniyorum; şimdi birilerinin tahrikiyle, Türkiye'yi Irak'a düşman etmek isteyen birtakım güçlerin telkiniyle Türkiye'yi tehdit etmeye asla yeltenmeyin. Türkiye halkı güvenlik gerekçeleriyle Irak'ın bütünüyle de kardeş ve dost olacaktır. Türkiye, Başta Musul olmak üzere sınır boylarımızdaki bütün şehirlerin bütün kardeş halkların gelecekleriyle de ilgilenmeye devam edecektir."

"Türk varlığı Başika'da kalmaya devam edecek"

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'la Türkiye arasında krize dönen Türk askerinin Başika'daki varlığına ilişkin olarak, "Irak hükümeti ne söylerse söylesin, bölgedeki DEAŞ ile mücadele için bölge yapısının zorla değiştirilmemesi için Türk varlığı orada kalmaya devam edecektir" dedi. Yıldırım, "Birçok ülke orada dolaşırken tarihi derinliğiyle bölgede her zaman olmuş Türkiye hakkında böyle ileri geri laflar etmek Irak hükümetinin haddi değildir" ifadesini kullanmıştı.