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Koza-İpek Grubu operasyonunda 6 gözaltı, Akın İpek için de gözaltı kararı var

Akın İpek, işleri dolayısıyla yurt dışında olduğunu açıkladı

01 Eylül 2015 18:07

Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince operasyon başlatılan Koza İpek Grubu'nun Yönetim Kurulu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek ve  6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İpek Grubu'nun üst düzey yöneticileri Burak S., Fikret S., Nevzat E., İsmet S., Hüseyin E. ve Özlem Ö. gözaltına alınırken, Akın İpek, "işleri dolayısıyla İngiltere'de olduğunu, Türkiye'den kaçması için bir neden olmadığını" açıkladı

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladığı" iddiasıyla yapıldığını duyurduğu operasyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) dört sayfalık arama emri ile başladı. AA "aramaların grubun medya organlarını kapsamadığını" aktarırken arama yapılan adresler arasında Koza İpek Holding Yönetim Kurulu'nun bulunduğu bina, İpek Üniversitesi ve Akın İpek'in Ankara'daki evi gösteriliyor. Akın İpek'in de 30 Ağustos'tan bu yana yurt dışında olduğu iddia ediliyor. 

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