Akın İpek’in annesinden baskına Twitter'da Fethullah Gülenli tepki

Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince 23 şirketinde arama başlattığı Koza İpek Holding'in sahibi Akın İpek'in annesi Melek İpek, baskına ayetle tepki gösterdi. Twitter hesabından "Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!" ayetini paylaşan İpek, daha sonra Fethullah Gülen alıntısı yaparak "Allah adanmış ruhları zâyi etmeyecektir" dedi.

Radikal’de yer alan habere göre; Melek İpek, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladığı" iddiasıyla Koza İpek Holding şirketlerine yapılan baskına dair Twitter hesabından Yunus Suresi'nin 85. ayetini paylaştı. “Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!” ayetini yazan İpek, daha sonra da “Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz” tweetini takipçileriyle paylaştı.

Hz. Ali'den de bir alıntı yapan Melek İpek, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu: "Haksızlığa karşı susarsanız, hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz."

Melek İpek'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle: