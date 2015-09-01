Baskın yapılan İpek Grubu'nun gazetesinin bugünkü manşeti: IŞİD'e silah sevkiyatı yapılıyor!

Sabah saatlerinde Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince operasyon başlattığı İpek Medya Grubu bünyesindeki Bugün gazetesi, bugünkü (1 Eylül 2015) manşetinde "Suriye sınırındaki Akçakale Gümrük Kapısı’ndan IŞİD’e silah yapımında kullanılan malzeme sevkiyatı yapıldığını" iddia etti. "Gümrük müdürü ve görevli memurların gözetiminde iki ay boyunca yapılan sevkiyat" iddiasına dair fotoğraflar da yayımlandı.

Öte yandan, Türkiye gazetesi, bugün operasyon yapılan Koza Holding’e bağlı İpek Medya Grubu bünyesindeki Bugün’ün manşetinde yer alan “Şok fotoğraflar” başlığıyla yayımlanan ve IŞİD’e silah yardımı yapıldığı iddia edilen haberde kullanılan fotoğrafların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Bugün'de Güngör Ergün imzasıyla yayımlanan haberin tam metni şöyle:

Silah ve patlayıcı yapımında kullanılan metal levhalar, suni gübreler ve patlayıcı yüklü variller iki ay boyunca TIR’larla IŞİD’e sevk edildi. IŞİD elemanlarına ait görüntülerde ise bu malzemelerin nasıl silah ve patlayıcıya dönüştüğü net bir şekilde görüldü.

Türkiye’nin Suriye sınırındaki Akçakale’de büyük bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı. Akçakale Sınır Kapısı’ndan gümrük memurlarının desteği ve gözetimindeIŞİD’e silah malzemelerinin gittiği belirlendi. Gümrükte görevli bazı memurların özellikle silah malzemesi sevkiyatını teşvik ettiği öne sürüldü. Akçakale Gümrük Müdürü C., Muayene Memuru Ö., Kolcu M.S., Kaçak bölge amir vekili F.K, Kaçak Amir Vekili G.S’nin skandala adı karışan gümrük görevlileri olduğu iddia edildi.

'Her şey görüntülerde '

IŞİD’e gönderilen malzemeler arasında zırh yapımında kullanılan her birinin ağırlığı 400-500 kilogram olan levhalar olduğu görüldü.

IŞİD’in silah yapımında kullandığı malzemelere ilişkin ortaya çıkan görüntüler iseAkçakale Gümrüğü’nden geçen malzemelerin nerede kullanıldığını ortaya koydu.Akçakale’den geçen bu levhaları IŞİD’in kuvvetli zırh yapımında ve şekil verilerek havan topu şeklinde kullandığı bu görüntülerde net bir şekilde görüldü.

'Memurlar göz yumuyor'

Gümrükten geçişine göz yumulan malzemelerin sadece bununla da sınırlı kalmadığı anlaşıldı. Silah yapımında kullanılan elektrik aksamları ve kabloların da adı geçen gümrük memurlarının göz yumması sonucu sınırdan geçirildiği ileri sürüldü. Fotoğraflarda kabloların ve elektrik aksamlarının geçirilişi de yer aldı.

'Çuval çuval suni gübre'

Malzemelerin hiçbiri saklanmadan herkesin gözü önünde gümrükten geçirildi. Sadece fünyelerin açıktan geçirilmediği, bunların koliler içinde sevk edildiği iddia edildi.



Skandala göz yuman gümrük memurlarının patlayıcı madde yapımında kullanılan suni gübrenin geçişine de kayıtsız kaldıkları görüldü.

Suni gübreler çuval çuval gümrükten geçirilirken, patlayıcı madde yapımında kullanıldığı bilinen gübrelerin geçişini gümrükte görevli amirler F.K. ve G.S. ile muayene memurları Ö. ve T.’nin izlemekle yetindiği fotoğraflarda yer aldı.

'Her gün sivil TIR'larla sevk edildi'

IŞİD için gümrükten geçirilen silah malzemelerinin büyük miktarlarda olduğu belirtildi. İki ay boyunca her gün 2 TIR suni gübre, 1 TIR metal levha, 1 kamyon elektronik malzeme ve kablo gümrükten geçirilirken, iki günde bir de 1 kamyon borunun IŞİD’e gittiği öne sürüldü.

'Suriye'de IŞİD'in güvenli bölgelerine nakledildi'

Gümrükten geçirilen malzemelerin gözden kaçacak kadar küçük bir sevkiyat olmadığı kaydedildi. Malzemelerin hepsinin IŞİD için Suriye’deki güvenli bölgelere TIR’lar ile taşındığı aktarıldı. Akçakale gümrüğünden geçirilen bir başka malzemeise patlayıcı madde yüklü variller oldu. Varil varil patlayıcı madde gümrük memurlarının gözü önünden geçerek IŞİD’e gitti.

Türkiye: Bugün'ün yalanı elinde patladı

Türkiye gazetesi, bugün operasyon yapılan Koza Holding’e bağlı İpek Medya Grubu bünyesindeki Bugün’ün manşetinde yer alan “Şok fotoğraflar” başlığıyla yayımlanan ve IŞİD’e silah yardımı yapıldığı iddia edilen haberde kullanılan fotoğrafların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Türkiye’nin haberinde, “IŞİD'e yardım taşıdığı iddia edilen tankın üzerindeki YPG yazısı dikkatlerden kaçmazken, gerçek çok geçmeden açığa çıktı. Haseke'de çekildiği iddia edilen görüntüde yer alan IŞİD'ci teröristin önünde durduğu zırhlı aracın, YPG ile yaşanan çatışma sonrasında IŞİD tarafından ele geçirildiği anlaşıldı” denildi.

Haberde, “Kullanılan diğer fotoğrafların da aylar önce Halep'te çekildiği anlaşıldı” ifadelerine yer verildi.

Türkiye gazetesinin internet sitesinde, “Bugün’ün yalanı elinde patladı” başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

Bugün Gazetesi'nin Türkiye'nin IŞİD'e yardım yaptığı iddiası elinde patladı.

Gazetenin manşetinde yer alan ve IŞİD'e yardım götürdüğü iddia edilen tank, YPG'ye ait çıktı. Öte yandan haberde kullanılan diğer fotoğrafların da aylar önce Halep'te çekildiği anlaşıldı.

Bugün Gazetesi bir skandala imza attı. Gazete, manşete taşıdığı haberde Türkiye'nin Akçakale'den IŞİD'e yardım aktardığını iddia etti. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.Akçakale Gümrük Kapısı'ndan IŞİD'e silah yapımında kullanılan malzeme sevkiyatı yapıldığını iddia eden gazetenin kullandığı fotoğraf, haberin masa başında hazırlanan bir düzmece olduğunu kanıtladı.

'IŞİD'e yardım YPG tankıyla'

Haberde kullanılan ve IŞİD'e yardım taşıdığı iddia edilen tankın üzerindeki YPG yazısı dikkatlerden kaçmazken, gerçek çok geçmeden açığa çıktı. Haseke'de çekildiği iddia edilen görüntüde yer alan IŞİD'ci teröristin önünde durduğu zırhlı aracın, YPG ile yaşanan çatışma sonrasında IŞİD tarafından ele geçirildiği anlaşıldı. Gazetenin kullandığı diğer fotoğrafların da gerçek olmadığı ve aylar önce Halep'te çekildiği belirtildi.

'Sosyal medyada tepki yağdı'

Türkiye'ye iftira atıp, yalan haber yapan Bugün Gazetesi'ne sosyal medyadan da tepki yağdı. İşte o tepkilerden birkaçı;