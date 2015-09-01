Akın İpek'ten operasyon açıklaması: Trafik suçum dahi yok, çocuklarımın odasına kadar girmişler!

Bugün ve Kanaltürk'ün de aralarında bulunduğu medya gruplarının sahibi İpek Grubu'na ait Koza Holding'e sabah erken saatlerde çok sayıda polis eşliğinde başlatılan operasyon hakkında açıklama yapan Akın İpek, "Böyle yapmayın beni ve grubumu zan altında bırakmayın, ne isterseniz sorun açıklayayım benim trafik suçum dahi yok" dedi.

Yurt dışında olduğu iddia edilen Akın İpek, Kanaltürk televizyonuna gönderdiği açıklamada, "Çocuklarımın odasına kadar girmişler, ne isterseniz sorun açıklayayım" ifadelerini kullandı.

Akın İpek'in açıklaması şöyle:

Grubuma ve evime baskın yapıldığını öğrendim, çocuklarımın odasına kadar girmişler, Savcı bey şahsım hakkında sorulmayan soru kalmadı. Sadece belli medya organlarının deli saçma iftiraları vardı, onları da araştırdık. Ben üzerime bir şey sıçratmadan dikkatli yaşadım. Böyle yapmayın beni ve grubumu zan altında bırakmayın, ne isterseniz sorun açıklayayım. Benim trafik suçum dahi yok. Grubum da tertemizdir.

İpek'in evinde arama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan isimlerden birinin Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek olduğu iddia ediliyor. Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde ise "Koza İpek Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in yurtdışına çıktığı öne sürüldü" bilgisi yer aldı.

Savcılık talimatı ile arama işlemlerini yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Akın İpek’in Ankara’da bulunan evinde de arama yaptığı belirtiliyor.

Bünyesinde medya kuruluşlarının da bulunduğu Koza İpek Holding'in 23 şirketinde de arama işlemi yapılıyor. Aramalarda, şirketlerdeki evrak ve bilgisayarlara el konulduğu öğrenildi.