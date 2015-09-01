Koza-İpek Grubu'na 'FETÖ' baskını!

Bugün, Millet gazeteleri ile KanalTürk, Bugün televizyon kanallarını bünyesinde barındıran ve Akın İpek'in sahibi olduğu Koza İpek Holding'in 23 şirketinde Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince gün boyunca arama yapıldı. Anadolu Ajansı'nın (AA) "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladığı" iddiasıyla yapıldığını duyurduğu operasyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) dört sayfalık arama emri ile başladı. AA "aramaların grubun medya organlarını kapsamadığını" aktarırken arama yapılan adresler arasında Koza İpek Holding Yönetim Kurulu'nun bulunduğu bina, İpek Üniversitesi ve Akın İpek'in Ankara'daki evi gösteriliyor.

AKP'ye ilişkin kulis bilgileriyle tanınan Twitter fenomeni olan Fuat Avni, 1 Kasım'da yapılacak olan tekrar seçim öncesinde "muhalif medya ve sermaye gruplarına el konulacağını" iddia etmişti. Koza İpek Holding'e yapılan operasyon, "Fuat Avni'nin iddiasının gerçekleşmeye başladığı" yorumlarına neden oldu.

'Çocuklarımın odasına kadar girmişler'

AA, savcılık kaynaklarına dayandırarak Akın İpek'in yurt dışına kaçtığı iddiasına yer verdi. İpek, operasyon sonrasında yaptığı açıklamada nerede olduğuna ilişkin bilgi vermezken "Çocuklarımın odasına kadar girmişler, ne isterseniz sorun açıklayayım" ifadesini kullandı.

Aktarılanlara göre, 20'nin üzerinde şirkette başlatılan aramalarda evrak ve bilgisayarlara el konuldu. Aramalar sırasında çok sayıda çevik kuvvet polislerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

AA'ya göre baskının nedeni teröre destek

Anadolu Ajansı, şirketlerdeki aramalarının gerekçesinin "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans destek sağlama" olduğunu belirtti. Ajans, "Koza İpek Holding'in 23 şirketinde başlatılan aramaların grubun medya organlarını kapsamadığını" aktardı.

İpek grubunda hangi medya kuruluşları yer alıyor?

Koza Davetiye 1948 yılında iş adamı ve matbaacı Ali İpek tarafından kuruldu. Şirketin sahibi olan İpek ailesinin büyüttüğü şirket Akın İpek tarafından yönetiliyor. Koza İpek Holding bünyesinde faaliyet gösteren yayın kuruluşları şöyle:

2014: Millet

2005: Bugün (Turgay Ciner ve Mehmet Ali Ilıcak’tan satın aldı.)

2008: Kanaltürk (Tuncay Özkan’dan satın aldı.)

2009: Bugün TV

2009: Kanaltürk Radyo

www.kthaber.com

www.herseyspor.com

www.buguncocuk.com

İpek Grubu bünyesindeki diğer şirketler de şöyle:

Koza Altın

Koza Anadolu Metal

Özdemir Antimuan

İpek Doğal Enerji

Koza İpek Basın ve Basım

Konaklı Metal Madencilik

Atp İnşaat

Koza İpek Tedarik

Atp Koza Gıda

Atp Havacılık

Atp Koza Turizm

Kanaltürk

Kanaltürk Radyo

Bugün TV

Bugün Gazetesi

Koza İpek Eğitim

İpek Üniversitesi

Akın İpek kimdir?

3 Mart 1963 Adana doğumlu olan Hamdi Akın İpek d. Ankara TED (Türk Eğitim Derneği)’den sonra İngiltere’de ekonomi, Hacettepe Üniversitesi’nde işletme eğitimi almıştır. Babası Ali İpek tarafından kurulan İpek Matbaacılık’ın ve Koza İpek Holding’in yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. İpek Üniversitesi’ni kurmuştur.