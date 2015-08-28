"Ali Babacan, Fuat Avni'yi okuyunca Davutoğlu'na gidip 'medyaya operasyon skandal olur' dedi"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yle ilgili kulis iddiaları ve bu iddialarının bir kısmının doğru çıkmasıyla Twitter'da fenomen olan Fuat Avni'nin "Doğan Medya Grubu'na el konulacak, Can Dündar casusluktan tutuklanacak" iddialarının hükümet kanadında endişeye yol açtığı öne sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinde Mustafa Halif mahlaslı yazar, Fuat Avni'nin iddialarının ardından Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın Başbakan Ahmet Davutoğlu'na giderek “Sayın Başbakan eğer bu iddialar gerçekse Kasım’da Antalya’da yapılacak, dünya liderlerinin geleceği G20 zirvesini unutun. Gazete ve gazetecilere yapılacak böyle bir operasyon skandal olur” dediğini yazdı.

Mustafa Halif'e göre Davutoğlu, “Rahat olun Ali Bey. İnanmayın böyle şeylere. Ciddiye almayın" sözleriyle Ali Babacan'ı rahatlatmaya çalıştı.

Mustafa Halif'in Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (28 Ağustos 2015) nüshasında "Ankara'da son dedikodular" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

AKP iktidarının en ciddi isimlerinden birisi o. Baskılara rağmen hukukun delik deşik edildiği Türkiye’de sık sık “hukukun önemine, üstünlüğüne” vurgu yapan Bakan; Ali Babacan. Ankara kulislerinde dün en çok konuşulan konu Babacan’ın Fuat Avni paniği idi. İki gün önce Fuat Avni, attığı tweet’lerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle 1 Kasım seçimlerinden önce, Doğan Grubu’nda kimi gazete ve televizyonlara el konacağı, Sözcü, Taraf gibi gazetelere de operasyon yapılacağını yazdı. Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın ise “casusluktantutuklanacağını” iddia etmişti. İşte bu tweet’leri okuyan Babacan, soluğu BaşbakanAhmet Davutoğlu’nun yanında aldı. Babacan, Davutoğlu’na şunları söyledi: “Sayın Başbakan eğer bu iddialar gerçekse Kasım’da Antalya’da yapılacak, dünya liderlerinin geleceği G20 zirvesini unutun. Gazete ve gazetecilere yapılacak böyle bir operasyon skandal olur.”

Davutoğlu, Babacan’ı rahatlatmaya çalıştı: “Rahat olun Ali Bey. İnanmayın böyle şeylere. Ciddiye almayın.”

Ancak Babacan kaygılarını iletmeyi sürdürdü: “Sayın Başbakan,Cumhurbaşkanımızın söylemiyle bu iddialar örtüşüyor. Tedirginim.”

Babacan tedirginliğini iletti, Davutoğlu sakinleştirmeye çalıştı ama ikisi de biliyordu ki, Erdoğan’ın ne yapacağı belli olmaz. Ama gazeteciler de yazmaktan, konuşmaktan korkmaz.

AKP iktidarının en ciddi isimlerinden birisi o. Baskılara rağmen hukukun delik deşik edildiği Türkiye’de sık sık “hukukun önemine, üstünlüğüne” vurgu yapan Bakan; Ali Babacan. Ankara kulislerinde dün en çok konuşulan konu Babacan’ın Fuat Avni paniği idi. İki gün önce Fuat Avni, attığı tweet’lerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle 1 Kasım seçimlerinden önce, Doğan Grubu’nda kimi gazete ve televizyonlara el konacağı, Sözcü, Taraf gibi gazetelere de operasyon yapılacağını yazdı. Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın ise “casusluktantutuklanacağını” iddia etmişti. İşte bu tweet’leri okuyan Babacan, soluğu BaşbakanAhmet Davutoğlu’nun yanında aldı. Babacan, Davutoğlu’na şunları söyledi: “Sayın Başbakan eğer bu iddialar gerçekse Kasım’da Antalya’da yapılacak, dünya liderlerinin geleceği G20 zirvesini unutun. Gazete ve gazetecilere yapılacak böyle bir operasyon skandal olur.”

Davutoğlu, Babacan’ı rahatlatmaya çalıştı: “Rahat olun Ali Bey. İnanmayın böyle şeylere. Ciddiye almayın.”

Ancak Babacan kaygılarını iletmeyi sürdürdü: “Sayın Başbakan,Cumhurbaşkanımızın söylemiyle bu iddialar örtüşüyor. Tedirginim.”

Babacan tedirginliğini iletti, Davutoğlu sakinleştirmeye çalıştı ama ikisi de biliyordu ki, Erdoğan’ın ne yapacağı belli olmaz. Ama gazeteciler de yazmaktan, konuşmaktan korkmaz.