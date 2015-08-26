Fuat Avni'den 'seçim öncesi muhalif medyaya el konacak' iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yle ilgili kulis iddiaları ve bu iddialarının bir kısmının doğru çıkmasıyla Twitter'da fenomen olan Fuat Avni, 1 Kasım'da yapılacak olan tekrar seçim öncesinde "muhalif medyaya el konulacağını" iddia etti.

Söz konusu planın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu öne süren Fuat Avni, "Onay alınınca devreye sokuldu. Aşamalı olarak muhalif medyaya operasyon yapılacak" iddiasını dile getirdi.

"Hedefte sırasıyla, Cemaat Medyası, İpek Grubu, Sözcü ve Taraf Gazetesi ile Doğan Medyası var" iddiasında bulunan Fuat Avni, "IŞİD'e giden tırları haber yaptığı için Can Dündar da unutulmuş değil. Casusluktan tutuklatıp Cumhuriyet'i susturmayı planlıyorlar" dedi.

Fuat Avni'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

- AA ve TRT hariç kimsenin cenazelere alınmasını istemiyordu. Yarbay'ın feryadı aldıkları önlemin bir işe yaramadığını ortaya koydu.

- Seçime giderken bu protestolar kesinlikle yayılmamalı' dedi. Yezid, muhalif medyanın susturulmasını emretti.

- Günlerdir, İsrafsaray'da muhalif medyanın nasıl susturulabileceğine dair toplantılar yapılıyordu.

- Her şeyi göze alarak, seçim arafesinde muhalif medyaya el konulması kararlaştırıldı.

- Plan Yezid'e sunuldu. Onay alınınca devreye sokuldu. Aşamalı olarak muhalif medyaya operasyon yapılacak.

- Hedefte sırasıyla, Cemaat Medyası, İpek Grubu, Sözcü ve Taraf Gazetesi ile Doğan Medyası var. Gazete ve televizyonlara el konulacak.

- Görev paylaşımı yapıldı. İstanbul Adliyesi Sözcü'ye, Ankara Adliyesi İpek Medya Grubu'na ve STV'ye çalışıyor.

- Vergi denetmenleri Taraf'a, MASAK ise Doğan Grubu'na yoğunlaştı.

- IŞİD'e giden tırları haber yaptığı için Can Dündar da unutulmuş değil. Casusluktan tutuklatıp Cumhuriyet'i susturmayı planlıyorlar.