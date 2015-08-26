T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fuat Avni'den 'seçim öncesi muhalif medyaya el konacak' iddiası

'Can Dündar'ı casusluktan tutuklatıp Cumhuriyet'i susturmayı planlıyorlar'

26 Ağustos 2015 14:45

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yle ilgili kulis iddiaları ve bu iddialarının bir kısmının doğru çıkmasıyla Twitter'da fenomen olan Fuat Avni, 1 Kasım'da yapılacak olan tekrar seçim öncesinde "muhalif medyaya el konulacağını" iddia etti. 

Söz konusu planın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu öne süren Fuat Avni, "Onay alınınca devreye sokuldu. Aşamalı olarak muhalif medyaya operasyon yapılacak" iddiasını dile getirdi. 

"Hedefte sırasıyla, Cemaat Medyası, İpek Grubu, Sözcü ve Taraf Gazetesi ile Doğan Medyası var" iddiasında bulunan Fuat Avni, "IŞİD'e giden tırları haber yaptığı için Can Dündar da unutulmuş değil. Casusluktan tutuklatıp Cumhuriyet'i susturmayı planlıyorlar" dedi.

Fuat Avni'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle: 

- AA ve TRT hariç kimsenin cenazelere alınmasını istemiyordu. Yarbay'ın feryadı aldıkları önlemin bir işe yaramadığını ortaya koydu.

- Seçime giderken bu protestolar kesinlikle yayılmamalı' dedi. Yezid, muhalif medyanın susturulmasını emretti.

- Günlerdir, İsrafsaray'da muhalif medyanın nasıl susturulabileceğine dair toplantılar yapılıyordu.

- Her şeyi göze alarak, seçim arafesinde muhalif medyaya el konulması kararlaştırıldı.

- Plan Yezid'e sunuldu. Onay alınınca devreye sokuldu. Aşamalı olarak muhalif medyaya operasyon yapılacak.

- Hedefte sırasıyla, Cemaat Medyası, İpek Grubu, Sözcü ve Taraf Gazetesi ile Doğan Medyası var. Gazete ve televizyonlara el konulacak.

- Görev paylaşımı yapıldı. İstanbul Adliyesi Sözcü'ye, Ankara Adliyesi İpek Medya Grubu'na ve STV'ye çalışıyor.

- Vergi denetmenleri Taraf'a, MASAK ise Doğan Grubu'na yoğunlaştı.

- IŞİD'e giden tırları haber yaptığı için Can Dündar da unutulmuş değil. Casusluktan tutuklatıp Cumhuriyet'i susturmayı planlıyorlar.

ETİKETLER

fuat avnierdoğanyezidakpak partimuhalif medyael konacakiddiasusturmadoğan medyasıcemaat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24