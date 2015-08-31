Akın İpek'ten son durum açıklaması: 2 yıldır 30 şirketimiz inceleniyor

Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, “30 şirketimiz inceleniyor. Yaklaşık iki yıldan beri. Bazı şirketlerimiz ikinci, bazıları üçüncü kez inceleniyor. İncelemeler geçmiş beş yıldı, sekiz yıla sonra on yıla çıktı. Tam on bir kurum tarafından incelenip denetleniyoruz” dedi.

Akın İpek, açıklamasında “Yangın, deprem, gasp, hırsızlık, hastalık gibi musibetler, Allah c.c. korusun herkesin başına gelebilir. Bunların dışında hiçbir endişemiz yok. Son durumumuz budur” ifadelerine yer verdi.

Akın İpek’in yaptığı açıklama şöyle:

Kamuoyuna açıklama...

Sosyal medyada grubumuzun da içinde bulunduğu bazı yayın kuruluşları ve sermaye grupları hakkında iddialar, dedikodular çıktı.

Aldırmayayım diyorum, bitmiyor, telefonum susmuyor.

Durumumuz şöyle;

Grubumuzda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 27 şirketimiz var, 30 şirketimiz inceleniyor. Yaklaşık iki yıldan beri. Bazı şirketlerimiz ikinci, bazıları üçüncü kez inceleniyor. İncelemeler geçmiş beş yıldı, sekiz yıla sonra on yıla çıktı. Tam on bir kurum tarafından incelenip denetleniyoruz.

Grup şirketlerimizin tamamı, Maliye dışında, MASAK tarafından da inceleniyor. MASAK'ın da bugüne kadar grup şirketlerimizden istediği tüm bilgiler zamanından önce, eksiksiz, tam olarak kendilerine teslim edildi. MASAK tarafından istenen bütün bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak teslim edildiği, karşılıklı olarak imzalanarak tutanak altına alındı.

Eksik belge yok

Denetim yapan kamu kurumlarımıza, genel merkezimizde odalar tahsis ettik. Ne arıyorsunuz veya neden diye sormadık, sormuyoruz. Mantıklı veya mantıksız ayrımı yapmıyoruz. Tüm sorulara, tereddüte meydan bırakmayacak şekilde, belgeleri ile cevap verdik, veriyoruz. Soruları ve verdiğimiz cevapları dosyaladık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da teslim ettik.

Grubumuz ile ilgili herhangi bir hayali suç senaryosunun dahi dayanağı olmaz. Hakkımızda bir iftira atılsa, o da tutmaz. Aksini belgeleriz.

Yangın, deprem, gasp, hırsızlık, hastalık gibi musibetler, Allah c.c. korusun herkesin başına gelebilir.

Bunların dışında hiçbir endişemiz yok. Son durumumuz budur.

Saygılarımla...

AKIN İPEK

Koza İpek Grubu