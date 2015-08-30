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Anayasa hukukçusu Prof. Özbudun: Muhalif medyaya operasyon iddiasına ihtimal vermiyorum, çılgınlık olur!

2007'de AKP'nin Anayasa Taslağı'nı hazırlayan ekibin başında yer alan Özbudun yorumladı

30 Ağustos 2015 15:11

2007 yılında AKP adına hazırlanan yeni anayasa teklifi için oluşturulan komisyonun başkanlığını yapan Prof. Ergun Özbudun, 1 Kasım seçimi öncesinde muhalif medyaya operasyon yapılacağı iddialarına ilişkin olarak " Buna ihtimal vermiyorum. Zira korkunç bir şey olur. Bir kabus senaryosu gibi. Olabileceğini zannetmiyorum. Operasyon gerçekleşmesi halinde bunun hukukla ilgisi kalmamış demektir” diye konuştu.

Bugün gazetesine konuşan Prof. Özbudun, “Mevcut kusurlu demokrasinin de rafa kalkması anlamına gelir. Artık hukuktan bahsetmek mümkün olmaz. Bir fiili rejim değişikliğidir. Başlı başına çılgınlık olur. Yineliyorum buna ihtimal vermiyorum” dedi.

 

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