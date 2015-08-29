Fuat Avni: Muhalif medya patronlarının mal varlıklarına el konacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yle ilgili kulis iddiaları ve bu iddialarının bir kısmının doğru çıkmasıyla Twitter'da fenomen olan Fuat Avni, 1 Kasım'da yapılacak olan tekrar seçim öncesinde "muhalif medyaya el konulacağını" iddiasının detaylarıyla ilgili tweetler attı.

''Eczacıbaşı ve eski TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz’a operasyon planlanıyor, Aydın Doğan ve Akın İpek'e operasyonun eli kulağında. Mal varlıklarına el koymayı planlıyorlar' iddiasını dile getirdi.

Fuat Avni'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle: