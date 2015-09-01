Star: Akın İpek yurt dışına kaçtı

Star gazetesi, Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince operasyon başlattığı Koza-İpek Medya Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in yurt dışına kaçtığını iddia etti.

Star'ın haberinde "30 Ağustos'ta yurt dışına kaçtığı öğrenilen Akın İpek'in evinde de arama yapıldığı kaydedildi. Akın İpek hakkında gözaltı kararı da bulunduğu öğrenildi" ifadeleri kullanıldı.

Bünyesinde medya kuruluşlarının da bulunduğu Koza İpek Holding'in 23 şirketinde de arama işlemi yapılıyor. Aramalarda, şirketlerdeki evrak ve bilgisayarlara el konulduğu öğrenildi.