İpek Cem Taha, Suna Kıraç’ın ardından yazdı: Suna Hanım idealleriyle ve kuruluşuna önayak olduğu kurumlarla, inandığı alanları yeşertmeye devam edecek

Columbia Global Centers Direktörü İpek Cem Taha, yaşamını yitiren Koç Holding Yönetim Kurulu eski başkan vekili iş insanı Suna Kıraç'ın ardından kaleme aldığı yazıda, "Suna Hanım idealleriyle ve kuruluşuna önayak olduğu kurumlarla, inandığı alanları yeşertmeye devam edecek" düşüncesini dile getirdi.

Taha Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Suna Kıraç ile ilgili ulaştığım Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi’nin Genel Müdürü Özalp Birol’a, Suna hanımı sorduğumda şu yanıtı aldım: '20 yılı aşkın bir süredir savaştığı ALS hastalığı süresince gözleriyle konuşarak, adeta bir kutup yıldızı gibi, ailesine, çalışanlarına ve onu seven herkese yön veren, rehberlik eden Suna Kıraç müthiş bir insandır. 16 Eylül 2020 Çarşamba günü düzenlenen törenlerle sonsuzluğa uğurladığımız ve ömründen uzun idealleri olan bu savaşımcı Amazon Kraliçesi, ideallerinin ışığıyla insanımızı ve ülkemizi aydınlatmaya ve gönüllerimizde yaşamaya devam edecek.' 1941 yılında Ankara’da doğan Suna Kıraç, Sadberk Hanım ve Vehbi Koç’un Semahat Arsel, Rahmi Koç, ve Sevgi Gönül’den sonra doğan dördüncü ve en küçük evladıydı. İstanbul’da 79 yaşında vefat ettiğinde kendi ismi, yaşamının amaçlarıyla örtüşen işlerinden ötürü, artık başlı başına bir sembol olmuştu." değerlendirmesinde bulundu.

Taha, "Anlaşılan o ki, Suna Hanım idealleriyle ve kuruluşuna önayak olduğu kurumlarla, inandığı alanları yeşertmeye devam edecek. “Ekonomik güçlükler aşılır, siyasi krizler çözümlenir, ancak çocukları harcanmış bir toplumu yeniden onarmak mümkün değildir” diyen Suna Kıraç’ı saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.

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