İnternet ansiklopedisi Wikipedia müzikleştirildi

Stephen LaPorte ve Mahmoud Hashemi'nin ilginç ve yaratıcı projesi ile, kâr amacı gütmeyen internet ansiklopedisi Wikipedia'ya (Vikipedi) insanlar tarafından girilen her bilgi/cümle/info gerçek zamanlı olarak sisteme aktarılıyor. "Listen to Wikipedia" adı verilen projede, ikilinin tasarladığı gerçek zamanlı bir ses dönüştürücüsü sayesinde, Wikipedia'da yapılan değişiklikleri "dinleme" fırsatı buluyoruz.

Play Tuşu'nun haberine göre, çan sesleri Wikipedia'ya bilgi eklendiğini; yaylılar ise düzenleme yapıldığını belirtiyor. Düzenleme ne kadar büyük olursa, çıkan sesin notası da o kadar pesleşiyor.

Görüntüdeki yeşil yuvarlaklar kayıtlı olmayan kullanıcılar tarafından yapılan düzenlemeleri; mor yuvarlaklar ise botlar tarafından yapılan düzenlemeleri temsil ediyor. Siteye katılan her yeni üye için ise farklı bir yaylı enstrüman sesi duyuluyor.

"Listen to Wikipedia" projesine buradan ulaşabilirsiniz.