Wikipedia'nın kurucusu Wales: İnternete porno filtresi saçma

Wikipedia'nın (Vikipedi) kurucularından Jimmy Wales, danışmanı olduğu İngiltere Başbakanı David Cameron'ın çocukları korumak için internete porno filtresi koyma planlarını "saçma" olarak niteledi.

Başbakan geçen ay büyük internet sağlayıcı şirketlerin yeni müşterilere porno filtresi koymayı kabul ettiğini açıklamıştı. İsteyen kullanıcılar, bu filtreyi kaldırabilecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Wikipedia'nın kurucularından Jimmy Wales İngiltere'de yayın yapan Channel 4 televizyonuna bu projenin "işe yaramayacağını" savundu.

Wales, polise mevcut yasaları uygulamak için daha fazla kaynak sağlanması gerektiğini söyledi, "Çok saçma bir fikir. Sonuç alamazsınız. Bunu engellemek için kullanacağınız yazılım sorunu çözmez" dedi.

'Zaten yasak'

Geçen yıl Mart'tan bu yana David Cameron'a teknolojik konularda danışmanlık yapan Jimmy Wales şöyle konuştu:

"Cameron'ın kuralına göre bir pedofil, 'Evet porno istiyorum lütfen' diyecek."

Wales, internette çocuk tacizi, sosyal medya sitelerinin hack'lenmesi ve tehdit mesajları gibi sorunlarla yeni yasalar çıkarılmadan mücadele edilebileceğini belirterek, bunların zaten yasak olduğunu, asıl meselenin yasaların uygulanması olduğunu kaydetti.