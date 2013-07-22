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Yaşam

İngiltere'de internete porno filtresi

Cameron bugün yapacağı konuşmada ayrıca, internetten tecavüz içerikli pornografik resim ve görüntüler indirip, saklamanın yasadışı hale getirileceğini söyleyecek

22 Temmuz 2013 12:55

İngiltere Başbakanı David Cameron'un, bugün yapacağı bir konuşma ile ülkedeki bütün hanelerde internete pornografi filtresi konulacağını açıklaması bekleniyor. Bununla birlikte isteyenler daha sonra bu filtreyi kaldırabilecek.

Cameron bugün yapacağı konuşmada ayrıca, internetten tecavüz içerikli pornografik resim ve görüntüler indirip, saklamanın yasadışı hale getirileceğini söyleyecek.


Arama motorlarına süre


Arama motorlarına da yasadışı içerik konusunda ek önlemler almaları için bu Ekim ayına dek süre tanınacak.

Çocuk istismarı ve İnternet Koruma Merkezi'nin uzmanlarına gizli dosya paylaşım ağlarını incelemeleri ve yasadışı içeriği izlemek ve görülmesini önlemek için, polisin ülke çapında topladığı yasaklı çocuk pornosu resimlerinin bulunduğu güvenli veri tabanına ulaşabilmeleri için ek yetki verileceği kaydedildi.

Yeni önlemler uyarınca, yeni internet bağlantısı satın alan herkese pornografik içeriğe otomatik filtre geliyor. Ancak daha sonra isteyen bu filtreyi kaldırabiliyor.

İnternet servis sağlayıcısı şirketler de mevcut milyonlarca kullanıcıyla iletişime geçip, söz konusu filtreyi isteyip istemediklerini soracak.

Cameron, dün de internet şirketlerine çocuk taciziyle ilgili internet içeriğine ulaşımı engellemeleri çağrısında bulunmuştu.

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