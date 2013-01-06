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Dünya

Wikipedia, yazarlarını kaçırdı

Yapılan araştırmalara göre, Wikipedia'nın 2007 yılında 56 bin civarında olan yazarları, 2012 yılı sonunda 35'e indi

06 Ocak 2013 14:17

 

İnternet ansiklopedisi Wikipedia'nın yeni düzenlemeleri, 20 binden fazla yazarı kaybetmesine neden oldu.
 
Minnesota Üniversitesi bilim insanlarının, “American Behavioral Scientist” adlı dergide yayınlanan araştırmasına göre, 2012 yılı sonunda Wikipedia'nın İngilizce yazarlarının sayısı 35'e indi. Bu rakam 2007 yılında 56 bin civarındaydı.
 
Araştırmacılar, yüzde 37,5'luk gerilemeyi yeni düzenlemelerin getirilmesine bağladı. Kalite kontrol için kısıtlayıcı önlemler ve yeni girdilerin denetimi için belirli süreçlerin getirilmesinin yeni yazarların sitede çok fazla kalmamasına yol açtığı belirtildi.
 
Wikipedia'ya yeni giren yazarların, kayıtları silindiği zaman korktukları yazılan araştırmada, aslında sürekli artan bilgi girişlerini kolaylaştırması gereken kuralların, ironik bir biçimde yeni kayıtların azalmasına yol açtığı ifade edildi.
 
285 dilde kayıt bulunan internet ansiklopedisinin kurucusu Jimmy Wales, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, siteyi yeni yazarlar için daha çekici hale getirmek zorunda olduklarını kaydetmişti.
 
(Deutsche Welle Türkçe)

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