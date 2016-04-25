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Ekonomi

İnşaat şirketlerinin borcu 5 yılda ikiye katlandı

Fiyatlardaki artışa karşın konut sahipleri borçlarını güvenilir bir şekilde geri ödüyor

25 Nisan 2016 15:23

Geçen yıl konut fiyatlarının diğer ülkelere göre daha hızlı arttığı Türkiye'de konut sahipleri borçlarını güvenilir bir şekilde geri ödüyor ancak son on yılın en yüksek seviyesine çıkan inşaat şirketlerinin borçları endişe yaratıyor. 

BusinessHT'nin haberine göre, dünyanın en yüksek performanslı konut piyasası durumunda olan Türkiye'de patlamaya hazır bir balona ilişkin pek fazla işaret olmasa da, konutları inşa eden şirketlerin borcu giderek artıyor.

Türkiye'de konut fiyatları geçen yıl tüm ülkelerden daha hızlı arttı. Öte yandan piyasa mortgagelara fazla bel bağlamazken Türkiye'deki konut sahipleri, borçlarını güvenilir bir şekilde geri ödüyor.

Ancak inşaat sektörünün toplam yatırımlarında Çin'dekinden daha fazla pay aldığı bir dönemde risk, konut sahiplerinden ziyade konutları inşa edenlerde.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, Türkiye'de konut geliştirme şirketlerinin borçlanma payı, son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmış durumda ve tüm şirket borçlanmalarının yaklaşık beşte birini kapsıyor. Bu borçların artan kısmı kötüye gidiyor ve sektörün takipteki kredilerinin payı son beş yılda yaklaşık ikiye katlandı.

İstanbul merkezli araştırma şirketi Integras'ın bankacılık analisti Ercan Uysal, Bloomberg News'a yaptığı değerlendirmede, "Mortagage'lar sorun oluşturmuyor. Sorun, konut şirketlerinin kaldıracında" diye konuştu.

Amerikan Merkez Bankası'nın (FED), yaklaşık 10 yıl sonra aralık ayında faiz artırımına gitmesi de inşaat firmalarının tahminlerini etkiledi. Hem Türkiye'de hem de tüm gelişen ekonomilerde borçlanma maliyetleri arttı. Fed'in faiz artışının beklenenden yavaş olacağı öngörüleri nedeniyle Türkiye'de tahvil gelirleri de düştü.

UBS Döviz Stratejisti Manik Narain'e göre sorun, 2015'te yüzde 20 değer kaybeden Türk Lirası'yla katlanıyor. Geliri Türk Lirası cinsinden olan firmaların gelirleri dolar karşısında eriyor.

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