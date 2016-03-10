Dünyada konut fiyatları en çok Türkiye'de arttı

İngiltere merkezli Küresel gayrimenkul şirketi Knight Frank'in raporuna göre 2015'te dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke Türkiye oldu.

Knight Frank'in yayımladığı 'Küresel Konut Fiyatları Endeksi' raporunda küresel çapta konut fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 3 arttığını açıkladı. Dünya genelinde konut fiyatlarındakş en çok artış ise Türkiye'de oldu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Knight Frank'in yayımladığı 'Küresel Konut Fiyatları Endeksi' 55 ülkeyi kapsıyor.Rapora göre küresel çapta konut fiyatları geçen yıl yüzde 3 oranında arttı.

Knight Frank, "Batı ile Doğu'yu birleştiren ve güçlü bir nüfus artışına sahip olan Türkiye'nin, Orta Doğulu yatırımcılar tarafından giderek daha fazla, bir sığınılacak liman olarak görüldüğünü" belirtti.

2014'te yüzde 2.3'tü.

Avrupa'da artışın çift haneli rakamlarla yaşandığı ülkeler Türkiye, Estonya, Lüksemburg ve İrlanda oldu.

İncelenen 55 ülkeden 42'sinde konut fiyatları arttı.

Raporda ilk on sırada yer alan ülkeler şunlar:

Türkiye (% 18.4)

Yeni Zelanda (% 14.2)

İsveç (% 12.3)

Avustralya (% 10.7)

Lüksemburg (% 9.2)

İzlanda (% 9.0)

Estonya (% 8.0)

Kolombiya (% 7.3)

Hong Kong (% 7.1)

Meksika (% 6.7)

Knight Frank, 2016'daki küresel konut fiyat artışının daha düşük olacağını tahmin ediyor.

Şirket buna; düşük petrol fiyatları, doların güçlü olması ve Çin ekonomisindeki gerilemenin neden olacağını belirtiyor.