15 bin liralık devlet konut katkısının şartları belli oldu

Kendisine ait konutu olmayanların konut alımlarında devlet katkısı alma koşulları belli oldu. Konut hesabı açıp asgari 3 yıl düzenli ödeme yapanlar, ödeme tutarlarına bağlı olarak, konut satın alınca 15 bin TL'ye kadar devlet katkısı alacak. Uygulama 6 ay sonra başlayacak.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, hükümetin hem tasarruf oranlarını artırmak hem de evi olmayan vatandaşa ‘destek’ sağlamak üzere hazırladığı Konut Hesabı ve Devlet Katkısı Yönetmeliği dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yarım evi olan yararlanacak

Ev alımında devlet desteğinden yararlanabilmek için öncelikle kişinin 7 Nisan 2015 tarihi itibariyle ‘tamamı’ kendine ait bir evinin olmaması gerekiyor. Bu şartı yerine getiren vatandaş, mevduat veya katılım bankasında ‘konut hesabı’ açtıracak. Banka ile sözleşme yapacak. Banka, kişinin kendisine ait bir evi olup olmadığını Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden sorgulayacak. Kişiler, birden fazla konut hesabı açtıramayacakları gibi bu hesap, başka bir bankaya da taşınamayacak. Konut hesabı bankaların yurtiçi şubelerinde TL cinsi mevduat veya katılım fonu olarak açılabilecek. Kişi, hesap açılış tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere 30 bin liraya kadar parayatırabilecek.

Çocuklar için de hesap açılabilecek

18 yaşından küçük çocuklar için veli veya vasisi tarafından konut hesabı açılabilecek.

Ödemeler 3 aylık olabilecek

Bankalarla yapılacak sözleşme ekinde devlet katkısının hesaplanmasına ilişkin detaylar yer alacak.

Ödemeler, aylık ya da üç aylık düzenli ödemeler şeklinde yapılacak ve bu plan sözleşme ekinde katılımcıya sunulacak. Ancak vatandaşın isteği halinde dönem başlarında ödeme planı yeniden belirlenebilecek.

En az 250, en çok 2500 lira ödenecek

Vatandaşın aylık ödemesi 250 liranın altında, 2500 liranın üzerinde olamayacak. Üç aylık ödemeler ise, bu tutarların 3 katı olarak yapılacak. Vatandaş, bir yıl içinde en fazla 3 aylık ödemesini yapmayabilecek.

Bir yıl içinde konut hesabından en fazla iki defa çekim hakkı olacak. Ancak bakiye hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarın altında kalması durumunda ‘devlet katkısı’ ödenmeyecek. Ve hesap, ‘konut hesabı’ statüsünden çıkartılacak.

Devre mülke 'destek' yok

Devlet katkısından ‘konut’ statüsünde olan taşınmazların alımında yararlanılabilecek.

Katılımcının eşinden ve birinci derece kan hısımlarından satın aldığı konutlara ‘katkı’ yapılmayacak. Devre mülk satın almaları da devlet katkısından muaf olacak.

Destekten kimler yararlanacak?

Katılımcının Devlet katkısına hak kazanabilmesi için;

- Türk vatandaşı olması,

- 7/4/2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması,

- Konut edinim tarihine kadar asgari üç yıl boyunca yönetmelik hükümlerine uygun düzenli ödeme yapması ve konut edinim tarihini müteakip altı ay içinde konut hesabının bulunduğu bankaya başvurması gerekiyor.

Kim ne kadar katkı alacak?

Devlet katkısı tutarı, konut edinim tarihindeki birikimin yüzde 20’sini ve en fazla 15 bin lirayı geçemeyecek. Katkı tutarı, konut hesabına yapılan ödeme sürelerine göre şöyle hesaplanacak:

- Konut hesabına 36 ila 47 ay süreyle düzenli ödeme yapanlar, hesaptaki tutarın yüzde 15’i oranında devlet katkısı alacak. (Bu tutar 13 bin lirayı geçemeyecek.),

- 48 ila 59 ay düzenli ödeme yapanlar, hesaptaki birikimin yüzde 18’i kadar devlet katkısı alacak. (Bu tutar 14 bin lirayı geçemeyecek.)

- 60 ay ve üzeri düzenli ödeme yapanlar, hesaptaki birikimin yüzde 20’si katar devlet katkısı alacak. Bu tutar da 15 bin lirayı geçemeyecek.

Bu katkı hak sahibine konut hesabının bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek.