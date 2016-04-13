Esenler'deki askeri araziye 50 bin konut yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Esenler Belediyesi'ne devredilen İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan 8.7 milyon metrekarelik askeri arazide 50 bin konut inşa edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Esenler'deki kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için Esenler Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında 'Ortak Hizmet Protokolü' yapılmasına karar verilirken CHP'li üyelerin 'ret' oyu kullandı.

‘Rezerv konut alanı’

Doğan Haber Ajansı’ndan Ezgi Çapa’nın haberine göre, eski askeri alan kentsel dönüşüm projelerinde 'reserv konut alanı' olarak kullanılacak. Bu kapsamda, Esenler'de yıkılması planlanan konutların yerine, bu araziye yaklaşık 50 bin konut yapılacak.

Protokole göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Küçükçekmece gibi ilçelerde planladığı ulaşım güzergahlarında kalan ve yıkılması gereken binaların takası için de bu alandaki konutları kullanabilecek.

Öte yandan, bu alanda inşa edilecek konutların yüzde 10'u Esenler Belediyesi tarafından İBB'ye teslim edilecek. İBB de arazide TOKİ, KİPTAŞ gibi kendi şirketlerini kullanarak konut üretebilecek.

Büyük bir şehir parkı yapılacak

8.7 milyon metrekarelik arazide konut üretiminin yanı sıra büyük bir şehir parkı da yer alacak. Parkın teması, tasarımı ve bakımını İBB üstlenecek. İmzalanmasının ardından 3 ay içinde çalışmalara başlanacağı belirtilen protokolün süresi 10 yıl.

Esenler Belediyesi ile Milli Savunma Bakanlığı arasında arazinin devri ile ilgili olarak 29 Nisan 2015 tarihinde protokol imzalanmıştı.