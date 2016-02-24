Konut satışları Ocak’ta yüzde 1,9 azaldı

Türkiye genelinde konut satışları 2016 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 oranında azalarak 84 bin 556 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul 15 bin 526 konut satışı ile toplam satışlar içinde yüzde 18,4’le en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 012 konut satışı (yüzde 10,7) ile Ankara, 5 bin 243 konut satışı (yüzde 6,2) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Şırnak, 7 konut ile Ardahan ve 11 konut ile Hakkari oldu.

İpotekli konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,9 oranında azalış göstererek 26 bin 584 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 31,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 685 konut satışı ve yüzde 21,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 47,8 ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 oranında artarak 57 bin 972 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 9 bin 841 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 63,4 oldu. Ankara 5 bin 628 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 300 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Ardahan oldu.

40 bin 77 yeni konut satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 40 bin 077 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 036 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 17,6) sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 642 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 493 konut satışı ile Van izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalış göstererek 44 bin 479 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8 bin 490 konut satışı ve yüzde 19,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 54,7 oldu. Ankara 5 bin 370 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 042 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 1.462 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 1.462 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2016’da ilk sırayı 498 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 315 konut satışı ile Antalya, 129 konut satışı ile Bursa, 84 konut satışı ile Yalova, 68 konut satışı ile Ankara ve 65 konut satışı ile Aydın izledi.

En çok Iraklılar aldı

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 308 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 136 konut ile Suudi Arabistan, 134 konut ile Kuveyt, 106 konut ile Rusya Federasyonu ve 104 konut ile Afganistan izledi.