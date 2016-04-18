TOKİ Başkanı: Doğu ve Güneydoğu'da 46 bin 897 konutluk kentsel dönüşüm projesi planladık

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yeni şehirler yaratacaklarını belirterek, “Örneğin Gaziantep’te 55 bin konutluk projeye başladık. Burada yaklaşık 300 bin nüfus yaşayacak” dedi.

Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a konuşan Turan, “Yeni süreçle ilgili de bölgedeki konut ihtiyacını biz karşılayacağız. Diyarbakır, Şırnak,Silopi’de rezerv konutları biz yapacağız. Ancak Sur bölgesinde hiç bir çalışmamız olmayacak. Sur’da tamamen Çevre ve Kültür Bakanlığı çalışma yapacaklar. Biz ihtiyaç duyulan konutları, Sur dışındaki konutları inşaa ediyor olacağız. Silopi’de 250 konut için ihaleye çıktık. Arazimiz vardı. Diyarbakır’da konuta talep var. Sadece Sur’dan kaynaklı değil. Yıl içinde Diyarbakır’da 6-7 bin konut ihale ve inşaat etmiş olacağız” dedi.

AFAD’ın konaklama merkezlerini yaptıklarını belirten Turan, “Mülteciler için olan barınma merkezlerini biz yapıyoruz. Hatay’da iki tane yapıyoruz. Maraş’ta da yapıyoruz. Ama Suriyelilere yönelik kalıcı direkt konut çalışmamız yok” dedi.

SİT alanları korunacak

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden de konut için yoğun talep geldiğini belirten Turan, ”Şu ana kadar Doğu ve Güneydoğu’da 126 bin 788 konutu tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde şu anda devam eden 17 bin 574 konut ile toplam 144 bin 362 konut rakamına ulaşacağız” dedi.

Turan, Doğu ve Güneydoğu’da devam eden uygulamalar ile toplam yatırımlarının yaklaşık 16 milyar TL olacağını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu’da konut inşasında önceliklerinin yerel olanın, tarihin, sit alanlarının korunması olduğunu belirten Turan, “Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde, tarihi dokuya zarar vermeden, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Batman ve diğer şehirlerimizde projelerimiz devam ediyor” dedi.

Geleneksel ve modern uyumu

‘Yeni yerleşimler Yenilenen Şehirler’ projesi kapsamında yeni yerleşimler kurduklarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da yeni şehirler yaratacaklarını ve kuracaklarını belirten TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Örneğin Gaziantep’te 55 bin konutluk projeye başladık. Yaklaşık 300 bin nüfus yaşayacak. 8.5 milyon metrekare alan üzerine projelendirilecek.

6-7 yıl içinde tamamlamış olacağız. Şanlıurfa’da proje üzerinde çalışıyoruz. Doğu’da yeni şehirler yaratacağız. Geleneksel ve modern uyumunu gözeten yüksek nitelikli kentsel tasarım kurgusu, yöresel çizgileri ve bu topraklara ait kadim şehir kültürünü içeren mimari arayışlarıyla, ulusal olduğu kadar uluslararası düzeyde de ilgi görecek örnek projeler. Her profilden ve her yaş grubundan insanımız, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma, tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını kaliteli bir yaşam alanında karşılayabilecek. Sosyal donatıların planlı ve estetik bir biçimde yansıtıldığı yeni yerleşimde, geleneksel mahalle kültürümüz ve komşuluk ilişkileri ile toplumumuzun tüm demografik zenginliklerinin bir arada olduğu örnek projeler hayat bulacak” dedi.

47 bin konut...

Turan, Malatya’da 9 bin 348, Elazığ’da 4 bin, Erzincan’da 3 bin 633, Erzurum’da 2 bin 463, Mardin’de 2 bin, Kars’ta bin 510, Şanlıurfa’da 800, Ardahan’da 267 konut yapılmasının planlandığını kaydetti.

Doğu ve Güneydoğu illerinde bugüne kadar toplam 46 bin 897 konutluk kentsel dönüşüm projesi planladıklarını söyleyen Turan, “22 bin 362 konutluk uygulaması başlatılmış ve çoğu tamamlanmıştır. 25 bin 535 konutluk uygulamasının ise çalışmaları devam ediyor” dedi. Turan, Batman, Hakkari, Kilis, Şırnak ve Tunceli illerinde ise henüz bir uygulamalarının olmadığını söyledi.

"Hedef 1 milyon 200 bin konut"

2023’e kadar Türkiye genelinde hedeflerini 1 milyon 200 bin konuta çıkardıklarını belirten Turan, şu ana kadar 81 il, 3 bin 224 şantiyede 712 bin 10 konut ve 8 bin 42 sosyal donatı uygulamasını hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bu yıl 60 bin konut yapacaklarını belirten turan, “yani bu yıl yaklaşık 300 bin insanımız konut sahibi olacak. Her yıl da asgari 60 bin aileyi ev sahibi yapacağız” dedi.

Bu yıldan sonraki toplu konut binalarında Türkiye’nin farklı yerlerinde farklı konseptte binalar görüleceğini belirten Turan, “Hem yerel özellik hem de daha yatay mimari olacak. Hiç bir şehirde en yüksek bina TOKİ binası olmayacak” dedi.