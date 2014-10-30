'İnşaat durana, polis gidene kadar korudan ayrılmayacağız'

Üsküdar, Validebağ Korusu'nun yanındaki inşaat önünde eylemcilerin bekleyişi, yağmur ve soğuk havaya rağmen dün gece de devam etti. Üsküdar Belediyesi'nin mahkeme sonuçlanana kadar inşaatı durdurma kararına karşın bir eylemci, "Buradan emniyet çekildiğinde ve inşaat gerçekten durdurulduğunda bizler de çıkacağız" dedi.

Üsküdar, Validebağ Korusu yanında bulunan arazideki inşaata tepki gösteren eylemciler, soğuk hava ve aralıklarla süren yağmura rağmen, bu gece de alanda nöbet tutmaya devam etti. Koruda bekleyen vatandaşlar havanın soğuk olması nedeniyle kaldırımda soba yakıp, battaniyelere sarılarak ısınmaya çalıştı. Gece saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle zor anlar yaşayan eylemciler, naylon çadırların altına girip yağmurdan korundu.

‘İnşaat gerçekten durduğu takdirde gideceğiz’

Doğan Haber Ajansı’ndan Hakan Kaya ve Ramazan Eğri’nin haberine göre, davayı açan site sakinlerinden birinin, inşaatın durdurulacağı polisin de bölgeden ayrılacağı bilgisini kendilerine ilettiğini söyleyen bir eylemci, "Saat 07.00 sıralarında Kaymakam bey inşaat alanına girmiş. Bunlar tabi ki biz içeride olmadığımız için site görevlisi ve davayı açan site sakinleri tarafından iletilen bilgiler. Kaymakam, ailesiyle birlikte bölgeyi ziyaret ediyor. Bu inşaatın durdurulacağını ve yarın sabahtan itibaren emniyet güçlerinin de bölgeyi terk edeceğini beyan etmiş. Bu bilgiyi davayı açan site sakinlerinden birisi buradaki arkadaşlarımıza söylemiş. Bekliyoruz çatışmak, çarpışmak asla doğamızda olmayan bir şey. Burada neticede vatan toprağıdır. Yasalara uygun olduğu takdirde her şeyi kabul ediyoruz. Madem mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiş, ondan da herkesin yasalara uymasını bekliyoruz. Buradan emniyet çekildiğinde ve inşaat gerçekten durdurulduğu takdirde bizler de çıkacağız. Sadece her şey kuralına uygun olsun istiyoruz. Umarım Kaymakam'ın söyledikleri bize aktarıldığı şekildeyse ve bu uygulamada yarın sabahtan itibaren uygulamaya başlanacaksa hepimiz için bir mutlu son olacak" dedi.