İngiliz hükümeti at etinden haberdar mıydı?

İngiltere'de at eti skandalı devam ederken, İngiliz hükümetinin at etinin ülkede satıldığı konusunda daha önce uyarıldığı ileri sürüldü.

"Dünya At Sağlığı" isimli kuruluşun 2011 yılında Sağlık ve Gıda Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldiği ve atların kayıt altına alınması konusunda sahtecilik yapılarak, kesildiği konusunda uyarıda bulunduğu basına yansıdı.

Bu arada İngiltere Çevre Bakanı Owen Paterson bugün ülkedeki süpermarket zincirlerinden ve üretici firmalardan yetkililerle bir araya gelerek, at eti skandalı nedeniyle oluşan müşteri güven kaybının yeniden kazanılması konusunu görüşecek.

İngiltere'de yapılan bir kamuoyu yoklaması at eti skandalının ardından süpermarket zincirlerinde et satışında düşüş olduğunu ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 62'si süpermarketler yerine, kasaplardan et almayı tercih ettiğini söyledi.

İngiltere'de donmuş gıdalarda at eti tespit edilmesinin ardından skandalın aralarında Fransa, İsveç ve İrlanda'nın da bulunduğu diğer Avrupa ülkelerine de yayıldığı tespit edilmişti.

İngiltere'de en son, bazı okullarda, barlarda ve hastanelerdeki gıdalarda dana eti yerine at eti verildiği bildirilmişti.

At eti skandalının ülkede çok ses getirmesi, İngiltere'nin tarihinde özellikle savaş dönemlerinde atlara verilen değer ve binicilik gibi sporların önemiyle ilişkilendiriliyor.

Birçok yetkili İngilizlerin atları evcil hayvan olarak gördüğüne ve isimler verdiğine dikkati çekiyor.

Birleşik Krallık'ta atların eti için öldürülmesi ve at eti tüketimi yasadışı değil, ancak 1930'lardaki savaş dönemlerinden bu yana ülkede at eti tüketimita bu olarak görülüyor.