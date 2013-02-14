AB: At etini tespit için DNA testleri yapılmalı

Avrupa Birliği, üye ülkelerin, at etinin ürün etiketinde belirtilmeden satılmasına karşı yeni testler yapmaya çağırdı.

Avrupa Komisyonu'nun Sağlık'tan sorumlu üyesi Tonio Borg, sığır eti ürünlerinin Avrupa Birliği çapında at eti izi bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için testlerden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

İrlanda Tarım Bakanı Simon Coveney ise, sorunun Avrupa Birliği çapında olduğunu ve çözümün de Avrupa çapında aranması gerektiğini belirtti.

Borg, üye ülkelerin 1 Mart'tan itibaren üç ay boyunca DNA testleri yapması gerektiğini vurguladı.

Skandala karşı önlem arayışı Kıta Avrupası ve İngiltere'de bazı gıda ürünlerinde ''dana etinden üretilmiştir'' denilmesine rağmen ''at eti'' tespit edilmesini izliyor.

Kriz, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra İsveç, İrlanda ve Romanya'ya da sıçramış durumda. Fransız yetkililerin ilk incemeleri, Poujol adlı firmanın eti Kıbrıslı bir tüccara sipariş verdiğini ortaya koyuyor.

Bu tüccar da, eti Hollandalı bir toptancıdan tedarik etmiş. Hollandalı toptancıya et ise Romanya'daki iki mezbahadan ulaştırılmış.

Poujol kendisine ulaşan eti Fransız şirketi Comigel'in sahibi olduğu Lüksemburg'daki bir fabrikaya teslim etmiş. Sonunda da et, İsveç markası Findus altında piyasaya sürülmüş.

Şirket, Romanya'daki tedarikçisi tarafından yanıltıldığını söylüyor. Hazır yemek şirketi Findus'un lazanyasında yüzde yüz at eti çıkması üzerine kontroller yaygınlaştırıldı ve son olarak İngiltere'nin en büyük süpermarketlerinden Tesco sattığı hazır spagetti bolonez'in içinde yüzde 60 oranında at eti bulunduğunu açıkladı