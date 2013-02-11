At eti skandalında Romanya yol yasası bağlantısı

İngiltere'de patlayan at eti skandalının sıçradığı Fransa'da Tarım ve Gıda Bakanı, et endüstrisinin önde gelen isimleriyle bir araya geldi.

Kriz, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra İsveç, İrlanda ve Romanya'ya da sıçramış durumda.

Avrupa genelinde dağıtımının karmaşık yapısını da gün ışığına çıkaran incelemede, Findus markasının aldığı etlerin izi Romanya'ya kadar gidiyor.

Fransız yetkililerin ilk incemeleri, Poujol adlı firmanın eti Kıbrıslı bir tüccara sipariş verdiğini ortaya koyuyor. Bu tüccar da, eti Hollandalı bir toptancıdan tedarik etmiş. Hollandalı toptancıya et ise Romanya'daki iki mezbahadan ulaştırılmış. Poujol kendisine ulaşan eti Fransız şirketi Comigel'in sahibi olduğu Lüksemburg'daki bir fabrikaya teslim etmiş. Sonunda da et, İsveç markası Findus altında piyasaya sürülmüş. Şirket, Romanya'daki tedarikçisi tarafından yanıltıldığını söylüyor.

Romanya, olaydan bu ülkedeki mezbahalardan birinin sorumlu olduğu iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Bir Fransız politikacıSkandalın kökeninde Romanya'da atların yollardan yasaklanmasını getiren bir yasanın olabileceği öne sürdü Atların çektiği arabaların yaygın olduğu Romanya'da 6 yıl önce çıkan ama yeni uygulanılmaya başlanan yasa ile hayvanlar yollardan men edildi. Bu atların mezbahalara gönderilmiş olabileceği belirtildi.

Ayrıca Romanya'da en çok kullanılan çekme hayvanının eşek olması etlerdeki karışımın at ile birlikte eşek eti ihtiva ediyor olabileceği yorumlarını da berbarinde getirdi.

Gıda devi, İngiltere'de sattığı dana etli lazanyalarda at eti tespit edilmesinin ardından Fransa ve İsveç'teki marketlerdeki ürünlerini de geri çekmişti.