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Dünya

At eti skandalı Almanya'ya ulaştı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Tüketici Hakları Bakanlığı, Kasım-Ocak döneminde Almanya'ya gönderilen bazı dondurulmuş gıdalarda at eti tespit edildiğini açıkladı

13 Şubat 2013 19:34


İngiltere'de geçtiğimiz hafta dondurulmuş gıdalarda inek eti yerine at eti kullanıldığının tespit edilmesiyle patlak veren skandal Almanya'ya ulaştı. Almanya'da at etli lazanyalar tespit edildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Tüketici Hakları Bakanlığı, Kasım-Ocak döneminde Almanya'ya gönderilen bazı dondurulmuş gıdalarda at eti tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, at eti kullanıldığından şüphelenilen dondurulmuş gıdaların listesinin Avrupa Birliği yetkilileri tarafından dün Almanya'ya ulaştırıldığı, yapılan incelemede at eti kullanılan birçok ürünün ülkeye sokulduğunun tepsit edildiği belirtildi.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, at eti kullanıldığından şüphelenilen ürünlerin Almanya'ya 2012 Kasım-2013 Ocak ayları arasında girdiğini açıklayan Kuzey Ren Vestfalya Tüketici Hakları Bakanlığı, söz konusu ürünlerin Lüksemburg ve Fransa menşeili şirketler tarafından gönderildiği ifade edildi.

At eti kullanıldığından şüphelenilen ürünlerin sadece Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde değil, Almanya'nın diğer eyaletlerine dağıtıldığı da belirtildi. Söz konusu ürünlerin sadece marketlere dağıtılmadığı aynı zamanda dondurulmuş gıda satan şirketlere de verildiği ifade edildi.

Ucuz süper marketler zinciri Kaiser's Tengelmann, geçtiğimiz hafta derin dondurucularda sattıkları kıymalı lazanyaları piyasadan kaldırdığını duyurmuştu. Tengelmann'ın bu kararının at eti skandalıyla ilgisi olup olmadığı araştırılıyor.

İngiltere'den sonra birçok Avrupa ülkesinde de görülen at eti skandalı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği yetkilileri tarafından bir kriz toplantısında ele alınacak. Bugün yapılması planlanan kriz toplantısında Almanya'daki vakaların da ele alınması bekleniyor.

İngiltere’de at eti ihtiva eden ürünlerin Fransa ve Romanya’dan tedarik edildiği açıklanmıştı.

 

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