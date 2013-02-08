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Yaşam

İngiltere'de 'at eti' krizi

Bazı süpermarketlerde satılan hazır gıdalarda dana eti yerine at eti kullanıldığı tespit edildi

08 Şubat 2013 13:03

İngiltere'de bazı süpermarketlerde satılan Findus marka hazır gıda üreticisi firmanın hazırladığı lazanyalarda dana eti yerine 100 at eti kullanıldığı ortaya çıktı. Marka bütün ürünlerini süpermarketlerden çekerken, Gıda Standartları Enstitüsü, bütün gıda perakendecilerine ''işlenmiş dana et ürünlerinin'' testten geçirilmesi talimatı verdi.

Tüketicilerden özür dileyen şirket, sözkonusu lazanyaların üretildiği etlerin Fransa'da bir taşeron şirketten tedarik edildiğini belirtti.

Gıda Standartları Enstitüsü Başkanı Catherine Brown BBC'nin sorularını yanıtlarken, son dönemde benzer olaylara sıkça tanık olunduğunu hatırlatırken, ''Bu da, bu olaylarda suç işlenmiş, sahtecilik yapılmış olmasının yüksek ihtimal olduğuna işaret ediyor. Gıda sektörünün burger, köfte ve lazanya gibi et ürünleriyle ilgili testlerini yapıp sonuçlarını hızla bize bildirmelerini istedik'' şeklinde konuştu.

Geçen ay da, süpermarket zincirleri Tesco, Iceland ve Lidle'de satılan dana eti ürünlerinde at eti tespit edilmişti.

İki hafta sonra da müslüman mahkumların bulunduğu bir cezaevinde ''helal gıda'' olarak sunulan bazı ürünlerde ''domuz dna''sı tespit edilince kriz büyümüştü.

(BBCTürkçe)

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