İmralı görüşmesinde 2 MİT'çi de yer alacak

Abdullah Öcalan, “PKK’nın silah bırakması nihai hedefi” ile sürdürülen görüşmelerde gelinen noktayı değerlendirmek amacıyla İmralı’da kendisini yarın ziyaret edecek BDP heyetini, MİT aracılığıyla hükümete ulaştırdığı ‘Çözüm Projesi’ çalışması hakkında bilgilendirecek. Diğer yandan BDP'lilerin Cumartesi sabah 08:00 sıralarında adaya gideceği öğrenildi.

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’dan oluşan heyetin Öcalan’la görüşmesi sırasında masada MİT görevlileri de yer alacak. MİT’in görüşmede 2 isimle temsil edilmesi bekleniyor. Görüşmenin tümünde yer alması beklenmeyen MİT görevlileri, gerekli görülmesi halinde heyete süreçle ilgili teknik bilgilendirme yapacak.

'Öcalan ne diyecek'

Öcalan’ın BDP heyetine yapacağı değerlendirmenin ana gündemini ‘Kürt sorununun çözümüne yönelik projesi’nin oluşturması bekleniyor. Öcalan’ın projesinde, PKK’nın ‘Eylemsizlik’ ilan etmesine yönelik değerlendirmeleri, en önemli adımlardan biri olarak yer alıyor. Projede, PKK’nın eylemsizliğine parelel olarak, güvenlik güçlerinin müdahalelerinin durdurulması da öngörülüyor.

'Anayasa değerlendirmesi'

Kimi çevrelerce ‘Merdiven Stratejisi’ olarak nitelendirilen süreçte atılacak adımların, istenen sonuçları doğurmasına bağlı olarak PKK’nın güvenli bir şekilde ülke dışına çıkması da Öcalan’ın BDP’lilerle tartışacağı konulardan biri olacak. Devlet adına AKP hükümetine de “Kalıcı bir barış için atılması gereken adımlar” başlığıyla özetlenebilecek önerilerde bulunduğu öğrenilen Öcalan, BDP heyetinin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri Önder ve Tan’la da ‘Yeni Anayasa’ değerlendirmesi yapması bekleniyor.

'BDP’lilerin tahmini'

BDP kurmayları da, “Öcalan’ın yeni anayasa yapım sürecine verdiği önem biliniyor. Türk, Kürt ve diğer tüm etnik kimlikleri güvence altına alan ve vatandaşlık durumlarını tanımlayan yeni bir anayasanın gerekliliğine yaptığı vurgu ortada. Özellikle KCK tutuklularının tahliyelerine imkan tanıyacak hukuksal düzenlemelerin gerekliliğini de sıkça hatırlatıyor. Dolayısıyla görüşmenin gündemleri arasında bu şıklarda yer alacaktır” tahmini yapıyor.

'BDP’nin tercihi Ataköy'

BDP heyetinin İmralı’ya gitmek için seçtiği yer ise İstanbul Ataköy Marina oldu. Adalet Bakanlığı “Tercih sizin ya Gemlik ya Ataköy” önerisine, “Tercihimiz Ataköy” yanıtını veren BDP heyeti yarın sabah saat 08.30’da İmralı’ya hareket edecek.

'Kandil’e mesajı biz götüreceğiz'

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Öcalan ile görüşmek üzere yarın İmralı’ya gidecek heyetin belirlenmesine ilişkin, “Öcalan kardeşine ‘Hafta içinde heyet gelmezse yol haritası sunmaktan vazgeçeceğim. Süreci tıkanmış ve bitmiş kabul edeceğim. Hükümetin de sorumluluğunu kabul etmiş olacağım’ dedi. Biz de heyetin gitmesini kolaylaştırmaya çalıştık” dedi. Demirtaş, şöyle konuştu: “Oslo-İmralı sürecinde, devlet adına görüşme yapan heyet İmralı’ya gidiyor, ordan aldıklarını Oslo’ya ve Kandil’e kendileri götürüyordu. Mekanizmayı devletin kendisi kurmuştu. Bu defa bizden rica ettiler. Mesajın gitmesini biz sağlayacağız.”

'Telefonla aradı'

Bakanlığa isimlerin gönderilmesinin ardından Bakan Ergin, BDP Grup Başkanvekili Buldan’ı telefonla arayarak İmralı’ya gidecek isimlerin onaylandığını aktardı. Buldan, Bakan’la görüşmesini, “Sayın Bakan bizzat aradı. ‘İsimler onaylandı, hazırlığımızı yaptık, siz de hazırlığınızı yapın. Cumartesi gideceksiniz, hayırlı olsun’ dedi. Ben de kendilerine teşekkür ettim. Gerekli hazırlıklarımızı yapacağımızı söyledim” diye aktardı. Buldan, “Ataköy’den mi gideceksiniz” sorusuna, “Muhtemelen aynı yolla gideceğiz” yanıtını verdi. BDP de yazılı açıklama ile isimlerin onaylandığını bildirdi.

'Önder’in evinde zirve'

İmralı’ya gidecek BDP heyeti, önceki akşam Sırrı Süreyya Önder’in evinde bir araya geldi. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve parti yönetiminin katıldığı toplantıda Öcalan’la yapılacak görüşmenin detayları tartışıldı. Heyette yer alan Tan, İmralı ziyaretine ilişkin, “Barış birlikte yaşam için önemli. Birlikte yaşayacaksak Kürtlerin varlığı kabul edilecek. İmralı dönüşü kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Kendisine hediye konusunu henüz düşünmedim. Gidiş kararı bana da sürpriz oldu. Henüz hazırlık yapmadım” diye konuştu.

(Gazeteler)