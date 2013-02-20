Ankara'da İmralı heyeti krizi!

BDP ikinci İmralı heyeti için Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve Pervin Buldan isimlerini belirlemiş, hükümete bu isimleri sözlü olarak iletmişti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise Adalet Bakanlığı'na resmi başvuru yapılmadan değerlendirmede bulunmayacaklarını açıklamıştı.

BDP kaynakları, hükümetin şifahi değerlendirme yapmadan resmi başvuruda bulunmayacaklarını bildiriyorlar. Bu durumda ikinci heyetin gidişi gecikiyor. Konu bugün BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başkanlığındaki üst yönetim toplantısında ele alınacak.

BDP'liler üç isimden başka bir isim bildirmeyeceklerini dile getiriyorlar.

Toplantı sonrasında, BDP'den bir heyetin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le bir araya gelebileceği de öğrenildi.