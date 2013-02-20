BDP'nin ikinci İmralı listesi Adalet Bakanlığı'nda

BDP İmralı'ya gidecek ikinci heyette yer almasını istediği isimlerin listesine Adalet Bakanlığı'na iletti.

BDP Eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere uzunca bir zamandır BDP’den ikinci bir heyetin İmralı’ya gitmesi gerekiyordu.

Bu konuda sayın Öcalan, önemli bir süreç olduğunu Eş başkanlarla görüşmek ve tartışmak istediğini açıklamıştı.

Son olarak kardeşi Mehmet Öcalan ile yaptığı görüşmede ikinci heyeti beklediğini bir kez daha ifade etmiştir.

Hükümetin bu konudaki tutumunu basından takip ettiğini ve çok olumlu bulmadığını da vurgulamıştır.

Fakat sürecin tıkanmaması için ikinci bir öneride bulunduğunu BDP Milletvekilleri Sayın Sırrı Süreyya Önder , Sayın Altan Tan ve Sayın Pervin Buldan’dan oluşan ikinci heyeti beklediğini bildirmiştir.

Biz de BDP olarak bu öneriyi değerlendirdik. Sayın Öcalan’ın sorun çözücü, tıkanıklığı aşıcı bu yaklaşımını son derece önemli ve değerli bulduk. Bu doğrultuda adı geçen üç ismin partimizi temsilen Sayın Öcalan ile İmralı’da görüşme yapmak üzere görevlendirilmesine karar vermiş bulunmaktayız.

Gerekli başvuru Adalet Bakanlığına yapılmış olup partimizin bu kararı doğrultusunda Bakanlığın gerekli işlemleri tamamlayarak heyetin en kısa zamanda İmralı’ya gitmesini sağlamasını beklemekteyiz."