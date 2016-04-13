IMF'nin son üyesi: Nauru Cumhuriyeti

9 bin 540 kişilik nüfusu ile Vatikan'dan sonraki en az nüfusa sahip ülke olan Nauru Cumhuriyeti de Uluslararası Para Fonu'nun (IMF)'ye üye oldu.

IMF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Nauru Cumhuriyeti, Maliye Bakanı David Adeang'ın dün Washington'da imzaladığı anlaşmayla kurumun üyeleri arasına katıldı.

Üyelik için Nisan 2014'de başvuru yapan dünyanın en küçük ada ülkesi Nauru, sürecin tamamlanmasıyla IMF'nin 189. üyesi oldu.

IMF Başkanı Christine Lagarde, Nauru Cumhuriyeti'nin üyeliği hakkında şunları kaydetti:

"Nauru'nun üyeliğini memnuniyetle karşılıyorum. Nauru, coğrafi uzaklık ve iklim değişikliği gibi küçük ada ekonomilerinde yaygın olan sorunlarla yüzleşirken, küresel üyelerimizin ekonomik işbirliğinden yer almaktan faydalanacak. IMF, Nauru hükümetine ve vatandaşlarına kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda yardım etmeye hazır".

Güney Pasifik Okyanusundaki Nauru, 21 kilometrekarelik yüzölçümü ile dünyanın en küçük ada ülkesi konumunda.