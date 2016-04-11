IMF'den negatif faiz açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF), bazı merkez bankalarının negatif faiz uygulamalarına destek verdi. IMF, merkez bankalarının negatif faiz uygulamalarının ek parasal teşvik sağlanmasına ve kredi şartlarının gevşemesine yardım edeceğini savundu.

Dünya gazetesinin haberine göre, IMF'in para ve sermaye piyasaları direktörü Jose Vinals yayınladığı araştırma notunda, "Negatif nominal faiz oranlarıyla deneyimin sınırlı olmasına rağmen, atılan bu adımların ilk etapta talep ile fiyat istikrarını destekleyecek ek parasal teşvik sağlayacağı ve finansal şartları gevşeteceği sonucuna vardık" ifadelerini kullandı.

Hâlihazırda dünyada 6 merkez bankası negatif faiz uyguluyor. Bunlardan en önemlisi Japonya. Negatif faiz ilk olarak İsveç, Danimarka ve İsviçre tarafından uygulanmaya başlandı.