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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı

24 Mart 2016 16:03

Merkez Bankası faiz koridorunun üst bandında indirime giderken, politika faizi ve alt bandı sabit bıraktı.

Para Politikası Kurulu (PPK) üst bant olan gecelik borç verme faizini 25 baz puan indirimle yüzde 10,50’ye indirdi.

Alt bant olan gecelik borçlanma faizini yüzde 7,25, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını ise yüzde 7,5’te bıraktı.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın görev süresi dolmadan önce gerçekleştireceği son PPK toplantısında düşük de olsa üst bantta indirim bekleniyordu.

BloombergHT anketine katılan 22 ekonomistten 2’si üst bantta 50 baz puan indirim, 1’i 25 baz puan indirim beklerken; üst bantta 25 puan indirim bekleyen kurum aynı zamanda politika faizinde 25 puan artırım bekliyordu.

TCMB Başkanı Erdem Başçı'nın görev süresi 19 Nisan'da dolacak ve yeniden atanmaması halinde Mart ayı toplantısı Başçı başkanlığındaki son PPK toplantısı olmuş olacak.

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