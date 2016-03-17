Fed Başkanı Janet Yellen'dan faiz artırımı mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, Nisan ayında yapılacak toplantıda faiz artışına gidilmesi olasılığının bulunduğunu belirterek, "Ilımlı ekonomik büyüme ile istihdamdaki iyileşmenin süreceğini ve enflasyonun gelecek 2-3 yıl içinde yüzde 2 hedefimize ulaşacağını öngörmeye devam ediyoruz. Buna karşın, küresel ekonomik ve finansal gelişmeler risk teşkil etmeye devam ediyor" dedi.



Fed'in faiz oranını sabit tutma kararı aldığı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından basın konferansı düzenlendi.

Yellen'ın basın toplantısında öne çıkanlar şöyle.

Riskler devam ediyor

*Faizleri değiştirmeme kararı ekonomik görünümün ve bu görünüme dair risklerin değerlendirilmesi sonucunda alındı.

*Uygun politikaların uygulanmasıyla ılımlı büyüme bekleniyor. Kademeli faiz artırımlarıyla ekonomi de büyüyecek.

*Son FOMC toplantısından bu yana görünüm fazla değişmedi.

*Ekonomik büyüme dördüncü çeyrekten bu yana toparlandı.

Enflasyonu izlemeye devam ediyoruz

*Enflasyonun önümüzdeki 2-3 yılda yüzde 2'ye yükselmesi bekleniyor.

*Sonbahardan bu yana işgücüne katılım oranı kayda değer şekilde yukarı döndü.

*Ekonomik büyüme ve istihdam piyasası iyileşmesi enflasyon görünümünü destekliyor.

*Açıklama Fed'in enflasyon görünümünü izlemeye devam edeceğini vurguluyor.

*Büyüme tahminleri Aralık projeksiyonlarına göre bir miktar daha düşük.

*Küresel ekonomiye yönelik endişeler ABD'de finansal şartları sıkılaştırdı.

Faiz tahminleri bağlayıcı değil

*Fed para politikasını ekonomik görünüme göre değiştirebilir.

*Faizi değiştirmemek bize istihdam piyasasını iyileştirme imkanı verecek.

*Görünümde görülebilecek yukarı yönlü değişimlere tepki verebilmek için daha geniş alanımız var.

*Ekonomi evrildiğinden politikanın gelecek gidişatı da belirsiz.

*FOMC kararlarını ekonomik verilere göre vermeye devam edecek.

*Faiz tahminleri önceden belirlenmiş veya bağlayıcı bir plan değil.

*Tahvil gelirlerinin yeniden yatırıma yönlendirilmesi faizin yeniden sıfıra düşmesi riskini azaltacak.

Enflasyonda riskler simetrik

*Son zamanlardaki enflasyon göstergeleri geçici faktörleri yansıtıyor olabilir.

*Küresel büyüme hızı beklentilerin altında seyrediyor.

*FOMC üyelerinin çoğu zaman içinde daha fazla faiz artırımı öngörmeye devam ediyor.

*Enflasyon tahminleri için riskler hala her iki yönde simetrik.

*Çekirdek enflasyonda henüz ciddi, kalıcı yükseliş yok.

Petrol fiyatları

*Pek çok gelişen piyasa petrol fiyatlarındaki düşüşten zarar gördü. Kanada, Meksika gibi ülkeler düşen petrol fiyatlarının büyüme üzerinde etkisini hissediyor.

*FOMC genelde petrol fiyatlarının ötesine bakıyor.

FED geç kalmak istemiyor

*Fed ivmenin gerisinde kalmak de para politikasını daha hızlı sıkılaştırmak zorunda kalmak istemiyor.

*Enflasyonu etkileyen faktörleri Nisan ayında da değerlendireceğiz ve gelen verilere göre karar vereceğiz.

*Fed'in her toplantısı canlı, Nisan toplantısı da canlı olacak.

*ABD ekonomi şoklara dayanıklı.

*Riskler tek yönlü değil, bazıları yukarı yönlü.

*FOMC son haftalarda görünüm için risklerin azaldığını düşünüyor.

İstihdam piyasası gelişmeleri

*Ücretlerde daha yüksek büyüme bekliyoruz.

*İzlediğimiz tüm demografik gruplarda istihdam piyasası iyileşmesi görülüyor.

*Hanehalkı harcamaları düşük petrol fiyatlarından destek görüyor.

*Enflasyon-istihdam bağlantısı devam ediyor.

Para politikası ayrışması

*ABD para politikası yurtdışındaki politikalardan ayrışabilir.

*Merkez bankalarının para politikalarında ayrışma görülmesi normal.

*Daha önce de para politikaları pek çok kez ayrıştı.

*Her ülkede uygulanan para politikaların geniş etkisi oluyor. Ülkelerin bunları değerlendirilmesi gerekiyor.

Seçimler

*Daha önce siyasi görüşlerin Fed politikasını etkilediğini hiç görmedim.

*Hatch yasası kampanyalara bağışta bulunmaya izin veriyor.

Negatif faizler

*Fed aktif olarak negatif faiz ihtimalini değerlendirmiyor.

*Fed diğer ülkelerdeki negatif faizlerin etkisi üzerine çalışıyor.