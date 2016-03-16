Türkiye’de piyasalar Fed’in faiz kararına nasıl tepki verecek?

ABD Merkez Bankası Fed, faizleri değiştirmeme kararı aldı. Piyasa beklentisi de bu yöndeydi. Dolar, karar sonrasında 2,90 seviyesinin altına geriledi. Fed’in faiz kararına ilk tepkiyi döviz piyasası verdi. Dolar uluslar arası piyasalarda birçok para birimine karşı değer kaybetti. Bu sabah borsanın açılmasıyla birlikte bir miktar yükseliş beklense de yükselişin çok sert olmayacağı tahmin ediliyor.

Habertürk’ün haberine göre, karar sonrası konuşan para piyasaları uzmanı Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Sağman, “Kararın ardından dolar, hızla değer kaybetti. Her ne kadar karar piyasa beklentilerine paralel gelse de Fed Başkanı Janet Yellen’in yaptığı açıklamalar piyasalar üzerinde etkili oldu. Fed 2016 için 4 olan faiz artırım öngörüsü 2’ye düştü. Borsa İstanbul da yarın güne alıcılı başlayabilir. Ancak yükseliş çok sert olmaz” dedi.

Altının onsu ise kararın ardından 1230 dolar seviyelerinden 1258 dolar seviyelerine tırmandı. Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 4’e yakın artarak 40 doları aştı. Fed kararının ardından New York Borsası’nda endeksler yüzde 0.5-1 civarında yükseldi.

Hürriyet’in haberine göre, İki günlük toplantı sonrasında karar açıklayan Fed yetkilileri, küresel ekonomik ve finansal gelişmelerin risk teşkil etmeye devam ettiğine işaret etti.

Fed yetkilileri daha fazla faiz artırımı için görünümü de düşürdü.

Fed yetkilileri 2016 için sadece 2 faiz artırımı öngördüklerini de ifade etti. Bununla birlikte, 2016-2017-2018 için de faiz artırımı beklentilerinin düşürüldüğü ifade edildi.

Karar sonrasında doların uluslararası piyasalarda 2,90 seviyesinin altına geriledği görüldü.

Bu sabah saat 09.04'te 2.9052/2.9066 seviyesinde olan dolar/TL 2.9295'e kadar yükseldikten sonra saat 17.05'te 2.9222/2.9233 seviyesinde, Euro/TL ise 3.2348/3.2388 seviyesinde işlem görüyordu.

Reuters'a konuşan bir bankacı, ""Fed başta enflasyon ve büyüme olmak üzere ekonomik projeksiyonlarda yukarı yönlü revizyonlar ve global ekonomiye dair Ocak ayına kıyasla daha iyimser bir açıklama yaparsa, dolarda değerlenme görürüz ki bu durum gelişmekte olan ülke para birimlerini olumsuz etkileyecektir" demişti.

Karar öncesinde, yatırımcılar faiz artırımının ne zaman yapılacağına dair yeni bir yönlendirme yapacağı beklentisi ile pozisyon alırken, güçlü ABD verilerinin ardından dar bir bantta hareket eden dolar yükseldi.

Güney Afrika randı yüzde 1.7, Brezilya reali yüzde 1.5, TL ise yüzde 0.8 değer kaybetti. Öte yandan petrol fiyatlarındaki toparlanma son günlerde değer kaybeden rublenin bugün yüzde 1'e yakın eğer kazanmasına neden oldu.